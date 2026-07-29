KF-21 체계개발 11년 만에 종료…올해 첫 양산기 공군 인도

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42개월간 1600회 무사고 비행시험… 전투용 적합 판정까지 완료

한·인니 공동개발 'KF-21/IF-X 종결 기념식'… 정부·방산계 총출동

방사청 "기술자립 기반 자주국방, KF-21로 대한민국 저력 증명"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 한국형전투기 KF-21 체계개발을 공식 종료하고 올해 하반기 첫 양산기를 공군에 인도한다.

방위사업청은 29일 국방부·외교부·과학기술정보통신부 등 관계 부처와 국방과학연구소(ADD), 한국항공우주산업(KAI), 인도네시아 국방부 관계자가 참석한 가운데 'KF-21/IF-X 체계개발 종결 기념식'을 열고 개발 완료를 선언했다.

KF-21 사업은 2015년 12월 체계개발 착수 이후 2021년 4월 시제기 출고, 올해 3월 25일 대통령이 참석한 양산 1호기 출고식으로 이어졌다. 방위사업청은 관계기관과 협력해 지난 5월 방위력 개선사업의 최종 관문인 '전투용 적합' 판정을 획득, 국방규격 제정과 함께 양산 체제에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 13일 경남 사천시 공군3훈련비행단에서 국산 초음속 전투기 KF-21 시제기가 힘차게 이륙하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

비행시험 실적도 대형 전투기 개발 사업 중 이례적이라는 평가다. KF-21은 총 6대의 시제기를 투입해 지난 42개월 동안 1600여 회에 달하는 고난도 개발 비행시험을 단 한 건의 사고 없이 마쳤다. 공대공 무장 발사시험과 국내 최초 전투기 공중급유 시험 등 각종 성능 검증을 통해 기술적 완성도를 입증했다는 것이 방위사업청 설명이다.

체계개발 종료에 따라 KF-21은 올해 하반기 양산 1호기를 시작으로 공군에 순차 인도된다. 방위사업청은 KF-21이 향후 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 24시간 영공을 수호하는 '버팀목' 역할을 할 것으로 내다봤다.

이용철 방위사업청장은 "KF-21의 성공은 사업관계자와 개발에 참여한 기술진의 피와 땀, 그리고 우리 기술력을 믿고 응원해 준 국민 성원이 있었기에 가능한 위대한 쾌거"라며 "슬로건 '함께 이룬 성공, 미래를 향한 위대한 비상'처럼 KF-21의 우수성을 널리 알리고 기술자립을 통한 자주국방으로 대한민국의 저력을 다시 한 번 증명하겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com