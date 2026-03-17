논산계룡교육청 Wee센터, 현장 상담주간 운영

[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 논산계룡교육지원청 Wee센터는 이달 31일까지 1학기 상담주간을 운영한다고 17일 밝혔다.
지난 2일부터 시작된 이번 행사는 신학기 학교 적응력 향상을 위한 '마음 위(Wee)에 행복 톡톡'을 주제로 진행되며 학교와 유기적 협력을 통해 현장 중심의 찾아가는 상담 서비스를 제공한다.
상담주간은 신학기를 맞이하여 안전한 학교문화 조성 및 학생 보호 기능 강화를 위해 마련됐다.
세부적으로 학교로 찾아가는 마음챙김 챌린지, 집단상담, 학급 이벤트 '선생님이 쏜다!'와 같은 프로그램으로 구성된다. Wee센터와 함께하는 마음챙김 챌린지'마음 신호등 ON'과 '매직볼 심호흡 챌린지'는 16일 노성초등학교를 시작으로 지역 내 3교를 지원한다.
논산계룡교육지원청 이혜경 교육장은 "신학기에 겪을 수 있는 학생들의 긴장과 걱정을 건강하게 해소하고, 몸과 마음을 돌보는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들의 마음 건강을 위한 교육을 지속적으로 지원하겠다"고 강조했다.
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