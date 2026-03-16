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루비오, 한·미 외교장관 통화에서 "호르무즈 해협 안전 위해 여러 국가 협력 필요"

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트럼프 언급 이후 첫 한·미 외교장관 통화
루비오, 국제유가 언급..군함 파견 요청한 듯
조현 "호르무즈 한국에도 중요...계속 협의하자"
높아진 美 압박 수위...정부 고민 커질 듯

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 마코 루비오 미 국무장관이 중동 지역 평화와 안정 회복을 위한 한국의 관심과 지지를 요청했다고 외교부가 16일 밝혔다.

외교부에 따르면 루비오 장관은 이날 조현 외교부 장관과 전화 통화에서 최근 중동 상황과 한·미 관계에 대해 의견을 교환했다. 루비오 장관은 통화에서 장기적으로 호르무즈 해협에서의 안전을 확보하고, 글로벌 경제와 국제 유가를 안정시키기 위해 여러 국가들의 협력이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했다.

조현 외교부 장관이 16일 마코 루비오 미 국무장관과 전화통화를 하고 있다. [사진=외교부] 2026.03.16

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 14일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 "여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것"이라며 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국을 함정 파견 요청 국가로 지목했다.

트럼프 대통령은 이어 15일에도 호르무즈 해협에서 유조선 통과를 호위하고 이란 공격에 대비할 '연합' 구성에 대해 약 7개국에 참여를 요구했다고 밝혔다. 특히 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 군사작전에 동참하지 않는 동맹국은 '매우 나쁜 미래'에 직면할 수 있다고 압박의 수위를 높였다.

이에 대해 정부는 미측으로부터 아직 공식 요청이 없었다는 입장을 밝힌 바 있다. 하지만 이날 양국 장관 통화에서 트럼프 대통령이 언급한 한국의 호르무즈 해협 군함 파견 문제가 논의됐을 것으로 보인다. 루비오 장관이 한국 해군 함정을 호르무즈 해협에 파견해 달라고 구체적으로 요청을 했을 가능성이 제기된다. 외교부는 이날 통화 결과를 설명하는 보도자료에 이와 관련된 내용은 포함시키지 않았다.

조 장관은 이날 통화에서 "호르무즈 해협에서의 안전하고 자유로운 항행이 한국을 포함한 각국의 안보와 경제에 매우 중요하다"면서 "계속해서 긴밀히 협의해 나가자"고 했다고 외교부는 전했다.

이날 통화를 계기로 한국에 대한 미국의 군함 파견 압박이 구체화되고 정부의 고민도 깊어질 것으로 보인다. 정부는 트럼프 대통령이 거론한 국가들의 움직임을 예의주시하며 신중한 태도를 보이고 있다. 현재 호르무즈에 군함 파견을 받아들인 나라는 없다. 중국은 사실상 거부 의사를 밝혔으며, 나머지 국가들도 확답을 미룬 채 사태를 관망 중이다.

청와대는 지난 15일 이 문제와 관련해 "한·미가 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나갈 것"이라는 원론적 입장을 내놓은 바 있다. 이규연 청와대 홍보수석도 16일 브리핑에서 "이번 사안은 아주 신중하게 대처를 하려고 한다"며 "한·미 간에 충분한 시간을 갖고, 논의한 뒤 결정해야 한다"고 밝혔다. 

opento@newspim.com

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