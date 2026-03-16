우리銀, 직원 가족 봉사단 전국 곳곳 누빈다

'WOORI 가족봉사단' 200명 규모 발대식 개최

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 지난 15일 서울 회현동 본점에서 직원과 가족 등 200여 명이 모여 2026년 'WOORI 가족봉사단' 발대식을 열었다고 16일 밝혔다. 'WOORI 가족봉사단'은 직원과 가족이 함께 참여하는 우리은행의 대표적인 가족 참여형 사회공헌 프로그램이다.

[사진= 우리은행]

이날 발대식에서는 봉사활동 취지 이해와 안전교육을 진행한 뒤, 조손가정 청소년을 위한 학용품과 손편지를 담은 키트 포장 봉사활동을 가졌다. 포장된 물품은 전국 복지기관을 통해 도움이 필요한 곳에 전달될 예정이다.

우리은행은 이번 발대식을 계기로 'WOORI 가족봉사단' 활동을 기존 수도권 중심에서 전국으로 확대해 지역사회와 더욱 밀착된 봉사활동을 추진할 계획이다. 특히 봉사단 규모도 기존 100명에서 200명으로 확대하고, 수도권·경상권·전라권 등 권역별로 운영해 지역 수요에 맞춘 다양한 나눔 활동을 이어갈 방침이다.

한편 우리은행은 직원들이 급여 일부를 자발적으로 기부해 조성한 우리사랑기금을 통해 취약계층 지원 등 다양한 지역사회 공헌 활동을 지속하고 있다.

romeok@newspim.com