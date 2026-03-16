이태식 한유원 대표, 행복한백화점 입점기업 '네오킴' 방문

성남 네오킴 찾아 애로 청취

물류·제품개발 시설 현장 점검

중소기업 판로 지원 강화 강조

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원은 이태식 한유원 대표이사가 지난 13일 경기 성남시에 있는 행복한백화점 입점 중소기업 '네오킴'을 방문해 경영 현장을 살피고 기업 애로사항을 들었다고 16일 밝혔다.

네오킴은 50대 중반 여성을 주요 고객층으로 하는 여성의류 제조 기업이다. '마담엘레강스'와 '마엘' 두 개 브랜드를 보유하고 있다. 온·오프라인과 홈쇼핑 채널을 통해 제품을 판매한다.

이날 이태식 대표이사는 성남에 있는 네오킴 본사에서 김혜정 네오킴 대표와 만나 물류와 제품 개발 시설을 살폈다. 또 최근 기업이 겪는 판로와 마케팅 애로를 듣고 현장 관계자들을 격려했다.

13일 이태식 한국중소벤처기업유통원 대표이사와 네오킴 관계자들이 현장을 둘러보고 있다. [사진=한유원] 2026.03.16 rang@newspim.com

김혜정 대표는 "점차 온·오프라인을 막론하고 대형 브랜드에 대한 선호도가 높아져 중소기업 브랜드가 설자리가 점차 줄고 있어 걱정이 많다"며 "그럼에도 행복한백화점은 우리의 제품을 실제로 고객에게 선보일 수 있는 창구가 돼 줘서 실제로 큰 만족감을 느끼고 있다"고 전했다.

이 대표이사는 "행복한백화점이 중소기업과 고객 간 연결고리 역할을 하고 있다는 것에 큰 보람을 느낀다"며 "더 많은 중소기업이 혜택을 볼 수 있도록 새로운 트렌드를 접목해 소비자의 방문과 소비를 활성화함과 동시에, 한유원에서 운영하는 다른 지원사업과의 연계도 강화해 나가겠다"고 강조했다.

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