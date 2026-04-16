NH농협손해보험, '2025 연도대상 시상식' 개최

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = NH농협손해보험은 지난 14일부터 15일까지 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 수상자와 임직원 1100여 명이 참석한 가운데 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 16일 밝혔다.

14일 진행된 농축협 사무소 부문 시상식에는 전국 84개 사무소가 수상의 영예를 안았다.사무소 종합부문 대상은 전남 서영암농협이 6년 연속 수상한 것을 비롯해 충북 청주축산농협 등 총 25개 농축협이 차지했다.

15일 개인 부문 시상식에서는 총 218명이 수상했다. 대상은 전남 광양농협 김재헌 과장에게 돌아갔다. 김 과장은 "최고의 영예인 대상을 수상하게 되어 무한한 영광으로 생각한다"고 밝혔다.

강호동 농협중앙회 회장(왼쪽 여섯번째)과 송춘수 NH농협손해보험 대표이사(왼쪽 다섯번째)가 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 연도대상 시상식에서 사무소부문 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협손해보험]

시상식 첫날 현장을 찾은 강호동 농협중앙회장은 수상자들을 격려했다. 참석자들은 '농심천심(農心天心)'의 가치를 바탕으로 급변하는 농업 환경 속에서도 농업인의 경영 안전망 역할을 충실히 수행하고 농업 현장의 어려움을 함께 해결해 나갈 것을 결의했다.

송춘수 농협손해보험 대표는 "농축협 임직원들의 헌신적인 노력이 있었기에 농업인을 위한 든든한 버팀목이 될 수 있었다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 농업인의 행복과 함께 성장하는 농협손보가 되겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com