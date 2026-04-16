농진청, 가축분뇨 액비 기준 0.3→0.2% 완화…비료 수급 안정 대응

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중동 전쟁 공급망 불안 대응 선제 조치

축분 재활용 확대·생산 부담 완화 기대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌진흥청이 가축분뇨발효액(액비) 성분 기준을 완화해 비료 수급 안정에 나선다. 중동전쟁 여파로 원자재 수급과 물류 불안이 이어지는 상황에서 국내 유기성 비료 활용도를 높이기 위한 조치다.

농촌진흥청은 16일 전문가 회의 결과를 바탕으로 액비의 질소(N)·인산(P)·칼리(K) 합계 기준을 현행 0.3% 이상에서 0.2% 이상으로 낮추는 조정안을 마련하고, 비료 전문위원회 상정을 추진한다고 밝혔다.

이번 조정안은 국제 비료 시장 변동성이 확대되는 상황에서 수입 화학비료 의존도를 낮추고, 액비 생산 기반을 강화하기 위한 목적이다. 특히 생산업체의 기준 부담을 완화해 공급 차질을 최소화하는 데 초점을 맞췄다.

농촌진흥청은 16일 가축분뇨 액비 기준을 정하는 전문가 회의를 개최했다. [사진=농촌진흥청] 2026.04.16 plum@newspim.com

전문가들은 기준 완화가 액비 생산의 연속성을 높이고, 축분 자원화 물량 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가했다. 동시에 농번기 비료 수급 안정에도 기여할 수 있다는 분석이다.

농촌진흥청은 향후 조정안 적용 시 생산 안정 효과와 농번기 공급 기여도, 축분 재활용률 제고 효과 등을 정량적으로 분석해 위원회 상정 자료를 보완할 계획이다. 아울러 농업인과 생산업체, 학계 등 이해관계자 의견을 추가로 수렴해 제도 실효성을 높인다.

조정안이 최종 확정될 경우 액비 생산량 확보가 수월해지고, 농업 현장의 비료 수급 불안 완화에 실질적인 도움이 될 것으로 전망된다.

방혜선 농촌진흥청 연구정책국장은 "이번 조정안은 국제 공급망 위기에 대응해 농업 현장의 비료 수급 안정을 최우선으로 고려한 조치"라며 "현장 상황을 지속 점검하고 필요하면 추가 제도 개선도 검토하겠다"고 말했다.

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