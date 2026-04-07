농진청, 농작업 재해 줄인다…'안전365 캠페인' 시행

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청이 7일 농업인 안전365 캠페인을 추진했다.
- 농기계 사고 등 재해 예방 안내문 10종을 제작해 보급한다.
- 교육 강화와 공모전으로 안전 문화를 확산한다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌진흥청이 농작업 재해를 줄이기 위한 '농업인 안전365 캠페인'을 추진한다. 농업 현장에서 자주 발생하는 사고 예방 수칙을 쉽게 전달하고 안전 실천 문화를 확산하겠다는 취지다.
농촌진흥청은 이번 캠페인을 통해 농기계 사고, 넘어짐, 온열질환 등 주요 재해 유형별 예방 수칙을 담은 안내문 10종을 제작해 보급한다고 7일 밝혔다.
고령 농업인도 쉽게 이해할 수 있도록 글자 크기를 키우고 그림과 사진을 적극 활용한다. 안내문은 읍면동 사무소와 지역농협 등에 비치한다.
교육도 강화한다. 중앙과 지방 농촌진흥기관이 진행하는 교육 과정에 농작업 안전 영상을 우선 반영하고, 안전 체크리스트와 예방 수칙을 포함해 반복 학습을 유도한다.
현장 기술 지도 공무원에 대한 안전교육도 확대해 작목 기술 지도와 안전 지도를 병행한다.
안전 공감대 확산을 위한 참여형 프로그램도 운영한다. 농작업 안전 수칙과 위험 요소 개선 아이디어를 주제로 한 대국민 공모전을 통해 우수 사례를 발굴한다.
온라인 자가점검 이벤트와 함께 농촌진흥청장 등 기관장이 참여하는 릴레이 챌린지도 진행한다.
김경수 농촌진흥청 농업인안전과장은 "농업인이 쉽게 이해하고 바로 실천할 수 있는 안전 수칙을 중심으로 캠페인을 추진하겠다"며 "유관기관과 협력해 안전한 농촌 일터 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com