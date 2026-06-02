LG전자, 경북 초등학교 440곳에 스마트팜 보급

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농협과 함께 디지털 농업 교육 지원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 농협중앙회 경북본부와 함께 경북지역 초등학교 23곳에 스마트팜 체험 교육을 지원한다고 2일 밝혔다.

LG전자는 지난달 28일 경북본부에서 '그린 버튼 서포터즈' 발대식을 열고 'LG 틔운 미니' 440대를 제공하기로 했다. 발대식에 참석한 교직원을 대상으로 제품 사용법과 식물 재배 가이드 교육을 진행했다.

경북 울진 기성초등학교 학생들이 LG 틔운 미니에 심은 씨앗이 튼튼하게 잘 자라달라고 기도하고 있다. [사진=LG전자]

'LG 틔운 미니'는 씨앗키트를 장착하고 물과 영양제를 넣은 뒤 LED 조명을 켜면 식물을 키울 수 있는 제품이다. 협탁, 책상, 식탁 등 다양한 장소에 배치할 수 있을 정도로 소형이며, 계절과 관계없이 안정적인 재배 환경을 제공한다.

학생들은 IT 기술이 적용된 스마트 재배 환경에서 식물을 직접 키우며 식물 재배에 대한 이해를 높일 수 있다. 농협중앙회 경북본부는 학교 텃밭 조성도 함께 지원한다.

경북 울진 기성초등학교 학생들이 LG 틔운 미니에 심은 씨앗의 발아 과정을 살펴보고 있다. [사진=LG전자]

LG전자는 이번 교육 사업을 통해 디지털 기술과 농업을 결합한 자연 교육 기회를 제공할 계획이다. 윤성운 LG전자 HS사업본부 실장은 "틔운 미니를 통해 누구나 손쉽게 식물생활을 경험할 수 있도록 다양한 활동을 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com