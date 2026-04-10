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농진청, 영농부산물 파쇄지원…산불·미세먼지 잡았다

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  • 농촌진흥청이 10일 영농부산물 파쇄 지원사업을 전국 139개 시군에서 운영한다.
  • 지난해 10월부터 올해 3월까지 파쇄 면적 1만1023㏊, 물량 8만7082톤을 처리한다.
  • 산불 예방, 미세먼지 저감, 농가 노동 부담 완화 효과로 수요 증가하며 장비 확대를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 139개 시군 '찾아가는 파쇄 지원단' 운영
'고령농 부담 완화·자원순환 효과' 동시에 창출

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌진흥청이 영농부산물 소각을 줄이고 파쇄 처리를 지원하는 사업을 통해 농업 현장의 안전과 환경 개선, 작업 효율을 동시에 끌어올리고 있다.

특히 산불 예방 효과와 미세먼지 저감, 농가 노동 부담 완화까지 복합적인 성과가 나타나며 현장 수요도 빠르게 늘고 있다.

농촌진흥청은 영농부산물을 친환경적으로 처리하는 '영농부산물 안전 처리 지원사업'을 전국 139개 시군에서 운영 중이라고 10일 밝혔다.

◆ 파쇄 면적 1만1023㏊…사업 성과 '가시화'

해당 사업은 마을을 순회하는 '찾아가는 영농부산물 파쇄지원단'을 통해 불법 소각을 줄이고 파쇄 처리를 유도하는 방식이다.

영농부산물은 볏짚, 고춧대, 깻대, 과수 잔가지 등 농작물 수확 후 발생하는 생물성 자원이다.

이승돈 농촌진흥청장은 지난 9일 경남 고성군에서 국산 알팔파와 이탈리아 라이그라스 등 풀사료 현장 실증을 진행 중인 한우 농가를 방문해 현장을 점검하고 생육 상황을 확인했다. [사진=농촌진흥청] 2026.04.10 plum@newspim.com

그동안 농가에서는 처리 편의성을 이유로 소각 방식이 주로 활용됐으나, 대기오염과 산불 위험을 키운다는 지적이 이어졌다.

이에 농촌진흥청은 지난 2024년 1월부터 겨울철과 봄철을 중심으로 파쇄지원단을 운영하고 있다. 운영 시기는 11~12월과 1~5월이며, 품목과 지역 여건에 따라 탄력적으로 조정한다.

사업 성과도 가시화되고 있다. 지난해 10월부터 올해 3월까지 파쇄 면적은 1만1023헥타르(㏊), 처리 물량은 8만7082톤으로 집계됐다. 이는 목표 대비 95% 수준이다.

◆ 산불 줄이고 미세먼지 낮추고…'3중 효과' 나타나

파쇄지원 사업은 ▲산불 예방 ▲환경 개선 ▲농업 생산성 향상이라는 세 가지 효과를 동시에 거두고 있다.

먼저 산불 예방 측면에서, 산림과 인접한 지역의 고령·취약 농가를 우선 지원해 불법 소각을 줄였다.

실제 산림청에 따르면 농산부산물 소각으로 인한 산불은 최근 10년간 연평균 53.6건이었으나, 사업 시행 이후인 작년년에는 32건으로 감소했다.

29일 오전 10시53분쯤 영천기 북안면 신촌리의 한 야산에서 산불이 발생해 진화당국이 발화 1시간여만에 큰 불길을 잡았다.[사진=경북소방본부]2026.03.29 nulcheon@newspim.com

환경 측면에서도 개선 효과가 확인된다. 영농부산물을 소각할 경우 이산화탄소와 메탄, 아산화질소 등 온실가스가 배출되지만, 파쇄하면 이러한 배출을 줄일 수 있다.

파쇄된 부산물을 퇴비로 활용하면 토양 비옥도를 높이는 자원 순환도 가능하다.

농업 생산성 측면에서도 긍정적이다. 부산물을 신속하게 처리하면 농지 관리가 쉬워지고 다음 작기 준비가 수월해진다. 퇴비화 과정에서 유기물이 공급돼 화학비료 사용량 감소에도 기여한다.

◆ 농진청 "현장 수요 증가…장비·예산 확대 추진"

농촌진흥청은 현장 반응이 확대됨에 따라 사업 지속성을 강화한다는 방침이다. 특히 파쇄 장비 확충과 예산 확보에 주력할 계획이다.

권철희 농촌진흥청 농촌지원국장은 "영농부산물 파쇄지원 효과가 가시적으로 나타나면서 현장 수요가 증가하고 있다"며 "지속적인 사업 추진을 위해 예산 확보에 노력하고 있다"고 밝혔다.

이어 "지역 농기계임대사업소의 중대형 동력 파쇄기 보유 대수를 늘려 작업 효율성을 높이도록 관계기관과 협력해 지원하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com

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