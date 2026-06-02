LG디스플레이, 자동차 소프트웨어 표준 ASPICE 레벨2 획득

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 2일 ASPICE 레벨2 인증을 획득했다.
- 차량용 디스플레이에 자체 진단·제어 기능을 적용해 인증을 받았다.
- 작년 자동차 사이버보안 표준에 이어 소프트웨어 역량을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 자동차 소프트웨어 개발 표준 인증인 'ASPICE(오토모티브 스파이스)'의 레벨2를 획득했다고 2일 밝혔다.
LG디스플레이는 인증기관 C&BIS로부터 이 인증을 받았다. 자동차 계기판과 센터페시아용 디스플레이에 자체 개발한 진단 및 제어 기능을 탑재해 인증을 획득했다.
ASPICE는 완성차 업계가 전장 부품 제조회사들의 소프트웨어 개발 역량을 평가하기 위해 만든 국제 표준이다. 자동차에 탑재되는 전자제어장치(ECU)가 급증하면서 소프트웨어 결함이 대형 사고나 대규모 리콜로 이어질 수 있어, 관련 부품은 개발 단계부터 철저한 관리가 필수적이다.
자동차 산업은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 재편되는 추세다. 차량 내 디스플레이의 역할도 정보 표시를 넘어 인포테인먼트 및 차량 제어를 아우르는 소프트웨어 플랫폼으로 진화하고 있다.
LG디스플레이는 지난해 12월 디스플레이 업계 최초로 '자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 표준'을 획득한 데 이어 이번 ASPICE까지 확보했다.
kji01@newspim.com