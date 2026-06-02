수자원공사, 위성으로 낙동강 녹조 감시…관계기관과 공동대응

AI 핵심 요약beta
- 수자원공사, 1일 낙동강 녹조 공동대응 MOU 체결했다
- 인공위성으로 낙동강 중·상류 녹조를 주기 감시했다
- 농업용 저수지까지 확대해 선제 대응 체계 구축했다
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농업용 저수지까지 감시 넓혀 사각지대 해소
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 인공위성 기술을 활용해 관계기간과 낙동강 유역 녹조 공동대응에 나섰다.
수자원공사는 지난 1일 대전 K-water연구원에서 대구지방환경청, 한국농어촌공사 경북지역본부와 '낙동강 중·상류 녹조 공동대응 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 협약은 폭염 증가와 강우량 부족 등 낙동강 유역 녹조 발생 우려가 커지는 가운데 기존 현장 채수 중심 감시 체계를 보완하고 기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 세 기관은 인공위성 자료를 활용한다. 낙동강 녹조 발생 현황을 광역 단위로 주기적으로 모니터링하고 시기별 녹조 발생 경향을 분석해 향후 녹조 대책 수립에 활용할 계획이다.
특히 낙동강 본류로 유입되는 농업용 저수지까지 위성 모니터링 범위를 확대한다. 이를 통해 녹조 발생원 단계부터 선제적으로 감시하고 대응할 수 있을 것으로 기대된다.
수자원공사는 자체 개발한 위성자료 기반 클로로필-a 농도 추정 기술도 적용한다. 클로로필-a는 녹조를 유발하는 담수 조류가 광합성에 사용하는 색소로 녹조 발생 정도와 수계 부영양화 상태를 판단하는 대표 지표다.
대구지방환경청은 녹조 모니터링 대상 지점 선정과 관리, 협업 추진계획 수립, 관련 회의체 운영 등 협력체계 전반을 총괄한다.
한국농어촌공사 경북지역본부는 농업용 저수지 수질 정보를 제공하고 위성 분석 정확도 향상을 위한 현장 수질 측정과 녹조 예찰 활동을 수행할 예정이다.
김병기 수자원공사 K-water연구원장은 "위성정보 기반 녹조 감시체계는 광범위하고 불규칙한 녹조 발생을 더욱 정밀하게 파악할 수 있는 핵심 수단"이라며 "관계기관과 협력을 강화해 선제 대응과 효율적인 수질관리 체계를 구축하고 안전한 물환경 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com