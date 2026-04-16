한국수출입은행, BNK금융과 '동남권 수출기업 위기 대응' MOU

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 한국수출입은행(수은)은 BNK금융지주와 '동남권 지역특화 생산적 금융 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 지역 수출 기업 지원 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 중동 사태 등 글로벌 경제 변동성이 심화된 상황에서 수은의 정책금융 전문성과 BNK의 지역 밀착 네트워크를 결합해 동남권 기업의 수출 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▲조선·해양·방산 등 수은 주도 해외 대형 프로젝트에 BNK 참여 ▲수은 정책자금을 BNK 지점망을 통해 지역 기업에 지원하는 '해외온렌딩대출' 활성화 ▲동남권 특화 금융프로그램 공동 개발 및 운영 등이다.

:사진 왼쪽부터) 김성주 BNK부산은행장, 황기연 한국수출입은행장과 김태한 BNK경남은행장이 16일 BNK부산은행 본점에서 열린 '동남권 지역특화 생산적금융 활성화를 위한 업무협약' 행사에서 기념 촬영을 했다. [사진=한국수출입은행]

수은은 협약식과 함께 동남권 기업·유관기관 관계자를 초청해 중동 사태에 따른 수출 현장 애로사항을 청취하고 위기 극복을 위한 정책금융 지원 방안을 공유했다.

또 중동 사태 등 위기 상황에 선제 대응하기 위해 ▲비수도권 중소·중견기업 지원을 강화한 '수출활력 온(ON) 패키지' ▲기업맞춤형 전문컨설팅 제도 ▲공급망안정화기금 활용 방안 등을 안내했다. 아울러 기업의 대외 경영활동 보호를 위한 국제 경제제재 리스크 대응 방안도 논의했다.

황기연 한국수출입행장은 "동남권은 대한민국 제조와 수출의 심장"이라며 "지역 특색에 맞는 정책금융을 신속하게 공급하고 지역 기업들이 대외 변수에 흔들리지 않고 경영에만 전념할 수 있도록 촘촘한 맞춤형 금융지원 체계를 갖춰나가겠다"고 강조했다.

이어 "지정학적 불안에 따른 위기 극복과 국가 균형발전의 견인차 역할을 수은이 할 수 있도록 자문부터 대출까지 원스톱으로 지원하는 양질의 생산적 금융을 실천해 나가겠다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com