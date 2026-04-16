한국투자증권, AI 시황 콘텐츠 조회수 120만 회 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"AI 기반 콘텐츠·기능 지속적으로 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 16일 인공지능(AI) 기반 실시간 시황 콘텐츠 '지금 시장은?'이 누적 조회수 120만 회를 돌파했다고 밝혔다. 한국투자증권은 지난달 30일 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 개편을 통해 해당 콘텐츠를 선보인 바 있다.

회사에 따르면 '지금 시장은?'은 방대한 데이터를 AI가 대신 해석해 핵심 정보를 전달함으로써 투자자가 복잡한 정보 처리 대신 투자 의사 결정 자체에 집중할 수 있도록 설계됐다.

[사진=한국투자증권]

해당 콘텐츠는 시간대별 시장 흐름과 주요 섹터 정보를 요약 제공하는 '지금 시장 브리핑', 직전 3분간 거래대금 추이와 장중 누적 데이터를 기반으로 섹터 정보를 전달하는 '지금 섹터는' 등 주식 시장의 흐름을 즉각적이고 입체적으로 파악할 수 있도록 구성됐다.

한국투자증권은 향후 애프터마켓(After-market)에서도 평균 등락률을 기준으로 변동성이 큰 섹터 정보를 별도 제공하고, 단기 매매 타이밍과 중장기적 투자 판단에 도움을 줄 수 있는 신규 종목 분석 기능을 선보이는 등 AI 알고리즘을 활용한 서비스 제공 범위를 넓혀간다는 계획이다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "이번 서비스를 활용해 고객들이 더 나은 투자 판단에 집중할 수 있길 기대한다"며 "앞으로도 고객들이 MTS를 통해 실질적인 투자 인사이트를 얻으실 수 있도록 AI 기반 콘텐츠와 기능을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com