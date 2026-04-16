국방부, '대드론체계 구축' 본격 시동… '비용 비대칭전'에 맞선 가성비 전력 모색

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저가 대량 드론 시대, 군 대응체계 재정비

합참·방사청 등 주요 기관 총집결

기술·예산·법제도 전방위 논의

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 드론전 확산에 대응하기 위한 '국방 대드론체계' 구축 방안을 본격 검토하기 시작했다.

16일 계룡대 대회의실에서 열린 토론회는 원종대 국방부 차관보 주관으로, 합동참모본부와 방위사업청, 육·해·공군, 해병대사령부, 국방과학연구소(ADD) 등 주요 전력 기관 핵심 관계자들이 총집결했다.

16일 오후 계룡대에서 원종대 국방부 차관보 주관으로 '국방 대드론체계 구축방향 토론회'가 열리고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.16 gomsi@newspim.com

이 자리에서 참석자들은 드론으로 대표되는 '비용 비대칭 소모전(Cost Asymmetry Warfare)' 시대의 군 운용 방향을 두고 집중 논의했다. 특히 △대드론체계의 기본원칙, △단기·중장기 전력 증강, △무기·장비의 신속획득, △예산배분, △법·제도 개선 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.

대드론체계란 적군의 무인기나 불법 드론으로부터 국가 중요시설과 군사기지를 보호하기 위한 지휘통제·탐지·요격 시스템을 통합한 전력 개념이다. 감시레이더, 재밍장비, 소프트킬·하드킬 요격체계 등 하위 구성요소가 유기적으로 연결되는 구조이며, 기술·인력·운용절차까지 통합 관리하는 체계 형성을 목표로 한다.

원종대 차관보는 이날 "국방 대드론체계 구축은 단순한 기술 과제가 아니라 국가안보 차원의 필수사업"이라고 강조했다. 그는 "저가 대량 드론 투입으로 전력을 소모시키는 상대의 전략에 맞서려면, 가성비 높은 대드론 전력이 핵심"이라며 "현장에 필요한 장비가 신속히 배치될 수 있도록 기관 간 협력 체계를 강화해야 한다"고 밝혔다.

국방부는 이번 회의 결과를 토대로 단계별 대드론체계 발전 로드맵을 수립할 예정이다. 향후 시험 운용 및 예산 검토를 병행해, 급격히 고도화되는 드론 위협에 능동적으로 대응할 수 있는 '전군 통합형 대드론 전력' 구축을 목표로 하고 있다.

gomsi@newspim.com