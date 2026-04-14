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육군 '1만1000대 교육드론' 전격 도입… 국산화율 높여 '드론전사 시대' 시동

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  • 국방부가 14일 육군 주관 교육용 상용드론 도입사업 입찰 공고를 발표했다.
  • 국산화 드론 1만1000여 대를 올해 안에 부대에 배치해 50만 드론전사 양성을 추진한다.
  • 복수 낙찰제 적용으로 국내 드론 산업 강화와 전투력 표준화를 도모한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국산화한 교육용 드론 7월 시험검증 후 연내 배치
복수낙찰제 첫 적용… 3개 기업 선정, 50만 인력 양성 교두보
핵심부품 국산화율·공급망 안정성 평가 강화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 '50만 드론전사 양성' 정책의 본격 실행 단계로 들어간다. 육군이 주관하는 '2026년 교육용 상용드론 도입사업' 입찰 공고가 14일 발표되면서, 올해 안에 국산화된 교육용 드론 1만1000여 대가 실질적으로 부대에 배치될 전망이다.

이번 사업은 장병들에게 기본 운용능력을 가르치고 드론을 기반으로 한 전투 수행능력을 체계화하기 위한 군내 첫 대규모 시범사업이다. 국방부는 올해 7월까지 시험검증을 거친 뒤 연내 도입을 완료할 방침으로, 향후 드론 기반 교리 및 전투기술 표준화까지 추진한다.

군 장병을 드론 전문가로 키우는 '50만 드론전사 양성' 사업이 공식 출발선에 섰다. 안규백 국방부 장관은 지난해 9월 4일 육군 제36사단을 방문해 소형드론·대(對)드론 실증 전담부대를 처음 지정하고, 본격 추진 의지를 밝혔다. [사진=국방부 제공] 2026.04.14 gomsi@newspim.com

이번 사업에서 가장 주목되는 대목은 국산화 비중이다. 핵심부품의 국산화율을 입찰 평가의 핵심 기준으로 삼고, 구매단가를 국내 제조현실에 맞춰 조정했다. 국방부는 이와 관련해 "드론 수요에 대응할 안정적 공급망을 국내에서 확보해 나가겠다"며, 단순 구매를 넘어 드론 산업 구조를 강화하는 역할을 명시했다.

국방 분야에서 복수 낙찰제가 적용되는 것도 이번이 처음이다. 육군은 3개 우수기업을 낙찰자로 선정해, 참여기업 간 기술 경쟁을 유도하면서 수십 개 협력사가 동시 참여하도록 했다. 그 결과, 사업 규모는 약 1만1000대 도입을 기준으로 수백억 원대 시장 파급효과가 전망된다.

육군은 드론 운용자 교육을 활성화하는 동시에 전술적 활용 모델을 개발 중이다. 교육용 드론을 활용해 '드론 기동·정찰·전투지원 절차'를 표준화하고, 개인병사 단위까지 운용능력을 내재화할 계획이다. 사업을 담당하는 국방부 유무인복합체계과는 "군이 향후 드론을 직접 전투력 지수로 관리하는 체계를 도입할 것"이라며 군사 교리적 전환을 예고했다.

국방부는 입찰 공고 이전부터 국내 드론업체와 공청회 및 설명회를 열어, 사전규격 공개를 통해 중소기업 참여를 유도했다. 이 과정에서 수십 개 업체가 사업참여 의지를 밝히며, 국산 드론 기술 생태계 확대가 기대된다는 평가가 나온다.

'50만 드론전사' 육성은 국방부가 2023년 이후 지속 언급해온 군 인력 재편 전략의 핵심축이다. 국방부 관계자는 "드론을 활용한 실질적 전투력 향상과 함께, 군이 대량 수요처로서 국내 드론시장 활성화를 견인할 것"이라고 했다.

gomsi@newspim.com

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