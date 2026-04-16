주식시장에선 '티웨이' 대신 '트리니티'…비상경영 속 안착 시험대

오늘부터 종목명 변경 등판…운항 승인 전까지 명칭 혼용

부채비율 3500%·무급휴직 늪…리브랜딩 속도 조절 관측

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 티웨이항공이 오늘부터 유가증권시장 상장 종목명을 '트리니티항공'으로 공식 변경하며 대명소노그룹 체제 아래서의 본격적인 새 출발을 알렸다. 하지만 기록적인 부채비율과 항공유 폭등에 따른 비상경영이 이어지는 상황이라 이번 사명 변경이 단순한 외형 변화를 넘어 실질적인 재무 구조 개선과 기업 가치 제고의 분기점이 될 수 있을지 업계의 이목이 쏠리고 있다.

16일 금융감독원과 항공업계에 따르면 한국거래소는 이날부터 티웨이항공 상장 종목명을 트리니티항공(영문명 Trinity Airways)으로 개편한다. 이번 결정은 지난 1일 대구지방법원에서 상호 변경 등기 처리가 마무리됨에 따라 법적 상호와 종목명을 일치시키기 위해 마련됐다. 이에 향후 체결되는 모든 법적 계약과 세무 신고, 행정 공문 등은 트리니티항공이라는 신규 법인 명의로 집행될 예정이다.

티웨이항공이 16일부터 상장 종목명을 트리니티항공으로 변경했다. [사진=KB증권 홈페이지 캡처]

다만 주식 시장에서의 신속한 외형 변화와 달리 항공 운항 현장에서는 당분간 구사명인 티웨이항공이 그대로 사용되는 이원화 체계가 불가피할 전망이다. 실제 트리니티항공이라는 이름으로 항공기를 띄우기 위해서는 운항·안전과 관련된 국내외 기관의 승인 절차가 선행되어야 하기 때문이다. 회사 측은 해당 행정 절차가 완료되기 전까지는 기존 브랜드를 통해 승객 안내와 운항을 지속한다는 방침이지만, 실제 운항 명칭의 불일치로 인해 예약 및 탑승 과정에서 소비자들이 겪을 혼선 가능성은 풀어야 할 과제로 남게 됐다.

티웨이항공 항공기 [사진=티웨이항공]

특히 대규모 자본이 투입되는 리브랜딩 작업은 현재 직면한 비상경영 상황을 고려해 속도 조절이 이뤄질 것으로 관측된다. 티웨이항공은 지난해 2655억 원의 영업손실액을 기록하며 내실 다지기에 실패한 모습이다. 부채비율 역시 전년 1798.9%에서 3498.63%로 두 배 가까이 폭등하며 재무 건전성에 경고등이 켜진 상태다.

트리니티항공 도장 디자인 [사진=티웨이항공]

이러한 악조건 속에서 사명 및 CI(기업 이미지) 교체에 들어가는 비용은 경영상 상당한 압박 요인이다. 항공기 1대당 재도색 비용은 기종별 차이가 있지만 통상적으로 3억~5억 원 수준이다. 현재 보유 중인 기재 48대에 단순 대입해도 최소 144억 원 이상의 직접 비용이 산출된다. 여기에 전 세계 공항 카운터의 사인물과 홈페이지·앱 개편, 기내 비품 및 각종 인쇄물 교체비 등을 합산하면 실제 투입 예산은 가파르게 늘어난다. 도색을 위해 항공기를 보름 이상 세워둬야 하는 기회비용까지 고려하면 실질적인 손실 규모는 더욱 커질 수밖에 없다.

대외 환경 또한 녹록지 않다. 중동 분쟁 장기화로 인해 싱가포르 항공유 평균 가격이 갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)를 돌파하는 등 연료비 압박이 최고조에 달했다. 실제로 대한항공과 아시아나항공의 5월 국제선 유류할증료는 제도 도입 이래 역대 최고 단계인 33단계가 적용됐다. 티웨이항공이 지난달 국적사 중 가장 먼저 비상경영을 선포하고 최근 객실 승무원 대상 무급휴직 카드를 꺼내 든 것 역시 이러한 업황 악화에 대응하기 위한 고육책으로 풀이된다. 유동성 확보가 최우선인 시점에서 브랜드 가치 제고를 위한 대규모 자산 집행보다는 보수적인 경영 기조를 통해 재무 구조를 안정화하는 것이 급선무라는 관측이 지배적이다.

모기업인 대명소노그룹이 자본 수혈에 나서며 지원 사격 중이지만 고유가와 고환율이라는 거시적 불확실성이 해소되지 않는 한 부담은 상존할 수밖에 없다. 결국 신규 사명인 트리니티가 시장에 연착륙하기 위해서는 사명 변경 그 자체보다 유럽 노선 안착과 같은 사업 포트폴리오 다각화의 성과와 가시적인 실적 개선을 증명해내야 한다는 것이 항공업계 관계자들의 공통된 의견이다.

항공업계 관계자는 "리브랜딩은 이미지 쇄신 측면에서 긍정적이지만, 현재와 같은 고비용 경영 환경에서는 로고 교체부터 기체 도색까지 수반되는 대규모 지출이 부담스러운 것이 현실"이라며 "사명 변경이 단순한 간판 교체를 넘어 실질적인 수익성 회복으로 연결되지 못한다면 재무적 리스크가 오히려 심화될 수 있다"고 말했다.

aykim@newspim.com