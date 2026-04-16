한투운용, '한국투자MySuper알아서성장형' 해외자산배분 공모펀드 중 수익률 1위

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연초 이후 설정액 약 760억원 증가…호주 디폴트옵션 벤치마킹

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 16일 자사 자산배분형 펀드 '한국투자MySuper알아서성장형펀드'가 국내 설정 해외혼합형 해외자산배분 공모펀드 중 최근 2년·3년 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 종가 기준 한국투자MySuper알아서성장형펀드(혼합-재간접형)(O 클래스)의 최근 2년·3년 수익률은 각각 64.49%, 103.79%다. 이는 설정액 100억원 이상 해외자산배분 공모펀드 18종 가운데 가장 높은 수준이다.

해당 펀드 시리즈 합산 설정액은 2549억원으로, 연초 이후 약 760억원 늘어났다. 지난 1월 중순 설정액 2000억원을 돌파한 데 이어 약 3개월 만에 500억원 이상 늘어난 셈이다. 순자산총액은 4300억원을 넘어섰다.

[사진=한국투자신탁운용]

한국투자MySuper알아서성장형펀드(O 클래스)의 최근 1년 수익률은 40.56%다. 특히 해당 펀드가 편입된 '한국투자증권디폴트옵션적극투자형BF1'은 지난 1월 고용노동부에서 발표한 '25년 4분기 사전지정운용방법(디폴트옵션) 주요 현황 공시' 기준 1년 수익률 26.62%를 기록하며 전체 디폴트옵션 중 1위를 기록했다.

또한 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈의 디폴트옵션(O 클래스) 합계 설정액은 1331억원으로, 올해 초 이후 370억 이상 증가하며 시리즈 내 가장 큰 증가 폭을 보였다. 퇴직연금 온라인 전용 클래스(C-Re 클래스)의 합계 설정액은 800억원에 육박한다.

한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 연금선진국 호주의 연금제도 '마이슈퍼(MySuper)'를 벤치마킹한 자산배분형 공모펀드다. 소비자물가지수(CPI)를 웃도는 수익을 목표로 운용되며, 투자자 성향에 따라 안정형과 성장형을 선택해 투자할 수 있다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "해당 펀드는 글로벌 주식과 채권뿐 아니라 물가와 연관성이 높은 자산에도 투자해 투자자 성향에 따라 다양한 수준의 실질 구매력 확보를 추구하는 구조"라며 "연금 투자자에게 적합한 자산배분형 상품으로서 경쟁력을 더욱 강화하고 앞으로도 안정적인 성과를 이어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com