한투운용, ACE 미국우주테크액티브 ETF 상장…"고성장 기업 선별 투자"

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 13일 14일 ACE 미국우주테크액티브 ETF 신규 상장한다.
- 액티브 전략으로 재사용 발사체 등 우주 기반 테크 기업에 집중 투자한다.
- 김현태 책임이 운용하며 상장 이벤트로 14일부터 13일까지 경품 추첨한다.
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상장 이후 한 달간 신규 매수 이벤트 실시
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 14일 ACE 미국우주테크액티브 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 13일 밝혔다.
한국투자신탁운용에 따르면 해당 상품은 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF로, 우주 기반 테크 기업에 투자한다. ETF의 비교지수는 에프앤가이드가 산출·발표하는 'FnGuide 미국스페이스테크지수'다.
ACE 미국우주테크액티브 ETF의 주된 투자처인 우주 기반 테크 기업은 재사용 발사체, AI 위성 데이터 분석, 우주 데이터센터 등이다. 우주 산업 관련해 언급되는 항공 및 방산 기업이 아닌 서비스 사업 중심의 고성장 민간 우주 기업(순수 우주 기술 기업)에 포트폴리오를 집중하는 것이 특징이다.
고성장 민간 우주 기업에 집중 투자하기 위해 선택한 것이 '액티브 전략'이다. 액티브 유형의 경우 기초지수를 추종하는 패시브 상품과 달리 운용역의 리서치 기반 종목 선별이 가능하다. 우주 산업 내 빠르게 성장하는 기업을 지수 리밸런싱 이전에 편입할 수 있다는 것 또한 액티브 유형의 장점이다.
펀드 운용역인 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 서울대학교 물리학 박사로, 지난 2023년부터 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드를 운용하고 있다. 에프앤가이드에 따르면 김 책임이 운용 중인 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드의 설정 이후 수익률은 213.15%(UH형, C-e클래스)다. 최근 1년 수익률은 85.59%로 국내 설정된 글로벌 우주 펀드(ETF 포함) 중 가장 높고, 6개월 수익률은 14.77%로 집계됐다.
상장 전일 기준 ETF의 예상 포트폴리오는 ▲에코스타 ▲로켓 랩 ▲플래닛 랩스 ▲AST 스페이스모바일 등 15종목이다. 편입 예상 종목 중 에코스타는 스페이스X와 지분 거래 등 긴밀한 협력을 하고 있는 업체로 꼽힌다. 이 외에도 올해 신규 상장한 위성 제조 및 부품 기업 요크 스페이스 시스템즈(1월 상장)와 MDA 스페이스(3월 상장) 등도 편입될 전망이다. 다만 실제 편입 종목은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
신규 상장 이벤트도 진행한다. ACE 미국우주테크액티브 ETF의 상장일인 14일부터 내달 13일까지 해당 ETF를 10주 이상 신규 매수 후 인증하면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 준비된 경품은 갤럭시 워치8(1명), 교촌치킨 기프티콘(80명), 배스킨라빈스 기프티콘(400명)으로, 당첨자는 ACE ETF 홈페이지에서 6월 1일에 확인할 수 있다.
김 책임은 "ACE 미국우주테크액티브 ETF는 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드를 운용하면서 쌓은 리서치 및 운용 경험을 활용해 선보이는 ETF"라며 "리서치를 통해 기업을 선별하고, 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 조정하며 우주 산업 성장의 수혜를 추구할 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com