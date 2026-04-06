한투운용 '휴머노이드로봇 ETF', 오는 7일 상장

완제품·부품·소프트웨어 밸류체인 전반 편입…실적배당형, 원금 손실 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 휴머노이드로봇 관련주에 투자하는 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+' 상장지수펀드(ETF)를 오는 7일 상장한다고 6일 밝혔다.

이 ETF는 휴머노이드 산업 핵심 기업 2종목에 집중 투자하는 상품으로 기초지수는 'Akros K-휴머노이드로봇Top2+지수'다. 해당 지수는 국내 주식시장에 상장된 종목 중 휴머노이드로봇 산업 관련성이 높은 15종목으로 구성됐다.

상위 집중 편입 종목은 현대차와 로보티즈로 각 20% 내외 비중으로 담을 예정이다. 현대차는 CES 2026에서 휴머노이드 '아틀라스' 실물 시연을 통해 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 기업으로 재평가받았으며 로보티즈는 휴머노이드 핵심 부품인 액추에이터 분야에서 글로벌 기업을 고객사로 확보하고 있다.

[사진=한국투자신탁운용]

상위 2종목 외에도 ▲레인보우로보틱스 ▲두산로보틱스 ▲에스피지 ▲에스비비테크 ▲현대모비스 ▲현대오토에버 ▲클로봇 등의 편입이 예상된다. 완제품부터 부품, 소프트웨어로 이어지는 밸류체인 전반을 담아 산업 구조 자체에 투자하는 방식이다. 단 편입 예상 종목은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "핵심 2종목에 집중 투자하는 동시에 휴머노이드로봇 생태계 전반에 투자하는 것이 특징"이라며 "산업이 초기 단계인 만큼 개별 기업의 성과를 예측하는 것이 아니라 핵심 기업과 함께 전체 밸류체인을 함께 보는 전략이 유효할 것"이라고 밝혔다.

이 ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

dconnect@newspim.com