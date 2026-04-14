한투운용, 15일부터 '한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드' 판매

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 14일 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드 판매를 15일부터 28일까지 한다.
- 펀드는 한미 핵심 성장 산업에 투자해 목표수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환한다.
- 7가지 테마 선정 종목 70% 코어와 30% 전략 포트폴리오로 리스크 점검한다.
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글로벌 성장 주도할 한미 핵심 테마 선별
체계적인 코어·전략 포트폴리오로 리스크 관리
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 15일부터 28일까지 '한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 증권투자신탁 2호(채권혼합-재간접형)'를 판매한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 한국투자 한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 한국과 미국의 핵심 성장 산업에 투자해 수익을 추구하고 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환하는 상품이다.
또한 해당 펀드는 세계 경제 성장을 주도할 7가지 핵심 테마를 선정해 포트폴리오를 구성한다. 각 분야별 종목을 정량·정성적으로 분석하고 시뮬레이션을 통해 리스크 노출에 대한 사전 점검을 실시한다. 선정 분야별 최상위 대표 종목을 70% 편입해 코어 포트폴리오를 구성하고 분야별 차상위 종목으로 나머지 30%를 전략 포트폴리오로 관리한다.
선정 테마 예시로는 ▲제도개선 수혜 ▲수출 핵심 ▲AI인프라 ▲AI혁신 ▲디지털금융리더 ▲빅파마 및 바이오테크 ▲전력인프라 등이 있다. 국내 시장에서는 지배구조 개선과 주주환원 강화로 재평가받는 기업 및 수출 주도 기업에, 미국 시장에서는 독보적인 기술력으로 글로벌 시장을 주도하는 빅테크 기업 등에 주목하는 식이다.
상품은 목표 전환형 구조로 최초 설정일로부터 운용 전환 전까지 국내 채권 관련 상장지수펀드(ETF)에 50% 이상 투자하는 동시에 한미 핵심 성장 주식에 50% 미만으로 투자하며 수익을 추구한다. 목표수익률 7%에 도달하면 보유 중인 주식 관련 자산을 매도하고 국내 단기 채권 및 통화안정증권(통안채) 등에 투자하는 '채권-재간접형'으로 전환한다. 청산시점까지 수익을 확보하고 위험성 낮은 운용을 이어가기 위함이다.
책임운용역인 김원재 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 책임은 "한미핵심성장포커스 목표전환 2호 펀드는 변동성이 큰 시장 환경에서 한국의 정책 모멘텀과 미국의 기술 성장성 수혜를 동시에 추구한다"며 "특히 최근 한국 정부가 추진 중인 기업 가치 제고 정책 수혜주와 수출 주도형 우량 기업, 미국의 기술 패권 및 우선주의 정책 수혜가 기대되는 핵심 기업을 전략적으로 선별한 것이 특징이다"고 말했다.
그러면서 "해당 펀드는 목표 수익률 달성 시 채권형으로 전환되는 만큼 적정 수익을 확보한 뒤 안정적인 자산 관리를 희망하는 투자자들에게 적합하다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com