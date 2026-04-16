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[패치노트] 나이트 크로우·세븐나이츠 리버스·세븐나이츠 키우기·라그나로크 제로 外

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  • 위메이드의 MMORPG 나이트 크로우가 22일까지 서비스 3주년 기념 대규모 업데이트 사전예약을 진행했다.
  • 넷마블은 세븐나이츠 리버스와 세븐나이츠 키우기에 신규 영웅과 펫을 추가하고 다양한 이벤트를 실시했다.
  • 그라비티는 라그나로크 제로의 에피소드 4-2를 업데이트하고 5월 7일까지 보상 이벤트를 진행했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 위메이드 MMORPG '나이트 크로우'가 서비스 3주년 기념 대규모 업데이트 사전예약을 시작했다. 사전예약은 오는 22일 오후 6시까지 특설 페이지에서 핸드폰 번호를 입력해 참여할 수 있다. 사전예약을 완료한 이용자에게는 '3주년 축하 꽃다발'이 보상으로 지급된다. 꽃다발을 재료로 '전설이 깃든 3주년 상자'를 제작하면 풍성한 아이템을 획득할 수 있다. '3주년 전야제 출석' 이벤트를 오는 30일까지 실시한다. 게임에 접속한 이용자에게 '찬란한 수호정령 소환', '석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자' 등을 선물한다. 같은 기간 '3주년 설렘의 7일 출석' 이벤트를 통해 다채로운 아이템이 포함된 '3주년 설렘 상자'도 제공한다. 서비스 3주년 기념 대규모 업데이트는 오는 23일 진행된다. 전설 탈것, 무기 외형, 글라이더, 원소 등을 얻을 수 있는 역대급 이벤트도 열린다.

넷마블 세븐나이츠 리버스, 신규 천상의 수호자 영웅 미스트 업데이트 [사진=넷마블]

넷마블은 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'에 신규 영웅 '미스트'를 추가하는 등 업데이트를 실시했다. 신규 전설 펫 '제오', '요랑', '제브' 3종이 추가됐다. 길드 최대 레벨을 15단계까지 확장하고 신규 코스튬 2종도 새롭게 공개됐다. 레이드 보너스 보상 횟수가 50회로 증가하며, 레이드 및 돌발 레이드 반복 플레이에 따른 보상을 제공하는 '레이드 버닝 이벤트'를 진행한다. 펫 소환, 알 부화 등 펫 성장에 따라 보상을 받을 수 있는 '펫 성장 지원 이벤트'를 실시한다. 오는 23일부터 '결투장 도전 이벤트'를 통해 결투장 반복 플레이에 따라 영웅 소환 이용권, 승자의 메달 등의 보상을 선물한다.

넷마블은 '세븐나이츠 키우기'에서 신규 레전드 영웅 '온 스테이지 루디'를 추가하는 등 업데이트를 진행했다. '숙제 도우미' 시스템에 '악몽'과 '깊은 밤의 악몽'이 추가돼 이용자 편의성이 크게 개선됐다. 악몽 상점 개편 및 악몽 전용 버프 영웅 각성 추가, 깊은 밤의 악몽 211단계 추가 등 전반적인 시스템 업데이트가 진행됐다. 봄 시즌을 맞아 게임에 접속만 해도 영웅 소환권 및 영웅 선택권이 포함된 '봄맞이 상자'를 지급하는 '봄맞이 출석부' 이벤트가 29일까지 열린다. 이벤트 던전을 클리어하고 '레전드 영웅 10묶음 소환권 8' 등 다양한 보상을 획득할 수 있는 '달빛의 섬 벚꽃축제 던전', 미션 달성 시 '엘가의 소원 영웅 선택권' 등을 보상으로 지급하는 '봄의 왈츠 카니발 & 봄꽃놀이 미션패스' 이벤트 등이 같은 기간 진행된다. 오는 23일에는 '에린'의 신규 레전드 코스튬 '버디 버니' 소환 및 선택 픽업 소환에 '온 스테이지 델론즈'가 추가되는 업데이트가 예정돼 있다.

그라비티가 PC 온라인 MMORPG '라그나로크 제로'의 에피소드 4-2 '바르문트의 유산' 업데이트를 실시했다. 이번에 추가한 신규 에피소드는 바르문트 저택에 침입해 유산을 가로채려는 일루시온의 잔당으로부터 저택을 지켜야하는 모험가 일행의 이야기를 담았다. 정원, 도서관, 하수처리장, 마력발전소 등 저택 내 시설을 신규 던전으로 추가했다. 5월 7일 점검 전까지 다양한 이벤트를 준비했다. 에피소드 4-2의 메인 퀘스트 완료 후 일일 퀘스트를 총 50회 이상 클리어하면 추첨을 통해 20명에게 연보라 다이아몬드 20개와 스페셜툴박스 쿠폰 20개를 지급한다. 이벤트 기간 동안 페이욘에 등장하는 NPC스탯츄와 미스 버핀을 통해 스킬과 스테이터스를 무료로 초기화할 수 있다. HP, SP 회복 지원과 60분 지속 올인원 버프를 부여한다. 같은 기간 게임에 접속하는 모든 계정에 30분간 아이템 드롭 확률이 100% 증가하는 스페셜 풍선껌도 매일 1개씩 제공한다.

yuniya@newspim.com

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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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