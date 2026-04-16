[패치노트] 나이트 크로우·세븐나이츠 리버스·세븐나이츠 키우기·라그나로크 제로 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 위메이드 MMORPG '나이트 크로우'가 서비스 3주년 기념 대규모 업데이트 사전예약을 시작했다. 사전예약은 오는 22일 오후 6시까지 특설 페이지에서 핸드폰 번호를 입력해 참여할 수 있다. 사전예약을 완료한 이용자에게는 '3주년 축하 꽃다발'이 보상으로 지급된다. 꽃다발을 재료로 '전설이 깃든 3주년 상자'를 제작하면 풍성한 아이템을 획득할 수 있다. '3주년 전야제 출석' 이벤트를 오는 30일까지 실시한다. 게임에 접속한 이용자에게 '찬란한 수호정령 소환', '석양의 찬란한 탈것/무기 외형 11회 선택 상자' 등을 선물한다. 같은 기간 '3주년 설렘의 7일 출석' 이벤트를 통해 다채로운 아이템이 포함된 '3주년 설렘 상자'도 제공한다. 서비스 3주년 기념 대규모 업데이트는 오는 23일 진행된다. 전설 탈것, 무기 외형, 글라이더, 원소 등을 얻을 수 있는 역대급 이벤트도 열린다.

넷마블 세븐나이츠 리버스, 신규 천상의 수호자 영웅 미스트 업데이트 [사진=넷마블]

넷마블은 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'에 신규 영웅 '미스트'를 추가하는 등 업데이트를 실시했다. 신규 전설 펫 '제오', '요랑', '제브' 3종이 추가됐다. 길드 최대 레벨을 15단계까지 확장하고 신규 코스튬 2종도 새롭게 공개됐다. 레이드 보너스 보상 횟수가 50회로 증가하며, 레이드 및 돌발 레이드 반복 플레이에 따른 보상을 제공하는 '레이드 버닝 이벤트'를 진행한다. 펫 소환, 알 부화 등 펫 성장에 따라 보상을 받을 수 있는 '펫 성장 지원 이벤트'를 실시한다. 오는 23일부터 '결투장 도전 이벤트'를 통해 결투장 반복 플레이에 따라 영웅 소환 이용권, 승자의 메달 등의 보상을 선물한다.

넷마블은 '세븐나이츠 키우기'에서 신규 레전드 영웅 '온 스테이지 루디'를 추가하는 등 업데이트를 진행했다. '숙제 도우미' 시스템에 '악몽'과 '깊은 밤의 악몽'이 추가돼 이용자 편의성이 크게 개선됐다. 악몽 상점 개편 및 악몽 전용 버프 영웅 각성 추가, 깊은 밤의 악몽 211단계 추가 등 전반적인 시스템 업데이트가 진행됐다. 봄 시즌을 맞아 게임에 접속만 해도 영웅 소환권 및 영웅 선택권이 포함된 '봄맞이 상자'를 지급하는 '봄맞이 출석부' 이벤트가 29일까지 열린다. 이벤트 던전을 클리어하고 '레전드 영웅 10묶음 소환권 8' 등 다양한 보상을 획득할 수 있는 '달빛의 섬 벚꽃축제 던전', 미션 달성 시 '엘가의 소원 영웅 선택권' 등을 보상으로 지급하는 '봄의 왈츠 카니발 & 봄꽃놀이 미션패스' 이벤트 등이 같은 기간 진행된다. 오는 23일에는 '에린'의 신규 레전드 코스튬 '버디 버니' 소환 및 선택 픽업 소환에 '온 스테이지 델론즈'가 추가되는 업데이트가 예정돼 있다.

그라비티가 PC 온라인 MMORPG '라그나로크 제로'의 에피소드 4-2 '바르문트의 유산' 업데이트를 실시했다. 이번에 추가한 신규 에피소드는 바르문트 저택에 침입해 유산을 가로채려는 일루시온의 잔당으로부터 저택을 지켜야하는 모험가 일행의 이야기를 담았다. 정원, 도서관, 하수처리장, 마력발전소 등 저택 내 시설을 신규 던전으로 추가했다. 5월 7일 점검 전까지 다양한 이벤트를 준비했다. 에피소드 4-2의 메인 퀘스트 완료 후 일일 퀘스트를 총 50회 이상 클리어하면 추첨을 통해 20명에게 연보라 다이아몬드 20개와 스페셜툴박스 쿠폰 20개를 지급한다. 이벤트 기간 동안 페이욘에 등장하는 NPC스탯츄와 미스 버핀을 통해 스킬과 스테이터스를 무료로 초기화할 수 있다. HP, SP 회복 지원과 60분 지속 올인원 버프를 부여한다. 같은 기간 게임에 접속하는 모든 계정에 30분간 아이템 드롭 확률이 100% 증가하는 스페셜 풍선껌도 매일 1개씩 제공한다.

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