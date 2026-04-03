[패치노트] 서브노티카 2·슴미니즈·에픽세븐

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤 산하 언노운 월즈는 오픈월드 생존 제작 게임 '서브노티카 2'의 얼리 액세스 출시를 앞두고 '서브노티카' 무료 플레이 위켄드와 시리즈 할인 이벤트를 진행한다. 4월 3~7일 스팀·에픽게임즈 스토어에서, 10~13일에는 Xbox에서 무료 플레이가 가능하다. 할인은 스팀(4/3~10)·에픽(4/1~8)에서 최대 75%, Xbox(4/3~16)에서 50% 제공된다. '서브노티카 2'는 언리얼 엔진 5 기반 그래픽과 최대 4인 협동 모드를 지원하며, 2026년 중 얼리 액세스 출시 예정이다.
카카오게임즈는 SM엔터테인먼트 IP 기반 모바일 퍼즐 게임 'SMiniz(슴미니즈)'의 4월 업데이트를 진행했다. 이번 업데이트에서는 4월 생일 아티스트 기념 이벤트를 열고, 전용 코스튬·프로필 이미지·포토데코 스티커를 포함한 특별 패키지를 선보인다.또한, 레트로 테마 포토데코 콘텐츠와 콘테스트를 추가해 우승자에게 특별 보상을 제공한다. 'SMiniz'는 글로벌 출시 한 달 만에 아이돌 테마 퍼즐 게임 다운로드 1위를 기록했다.
스마일게이트는 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'에 신규 한정 영웅 '조향사 비브리스' 출시와 함께 대규모 업데이트 '뉴 에라(NEW ERA)'를 시작했다. 신규 5성 화염 정령사 조향사 비브리스는 한정 기간 소환 가능하며, 신규 강화효과 '잔향'과 광역 도발·맹독 스킬로 아군 보호와 적 제압에 특화됐다. 업데이트를 통해 월광 5성 최소 10명을 제공하는 누적 보상 '광휘의 이정표', 장비 일괄 강화·제작 개선, AI 기반 월드 아레나 밴픽 어시스턴트와 매칭 구조 개편, 신규 성장 '각인 시스템' 등 편의성과 성장 요소가 대폭 강화됐다.
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