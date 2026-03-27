[패치노트] 마구마구 2026·마비노기 모바일·더 파이널스 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 야구 게임 '마구마구 2026'에서 KBO 리그 개막 기념 대규모 업데이트를 실시했다. 신규 콘텐츠 '베이스볼 아레나'와 성장 시스템 '스펙업'이 추가됐으며, 대표 선수들이 포함된 리미티드 등급 '시즌 베스트(SB)' 카드도 선보였다. 이를 기념해 출석 이벤트, 강화 선수 미션 이벤트, 시즌·재료 수집 이벤트 등 다양한 보상 이벤트가 진행된다. 업데이트와 이벤트 상세 내용은 공식 사이트와 포럼에서 확인할 수 있다.

[사진= 넷마블]

넥슨은 '마비노기 모바일' 서비스 1주년을 맞아 메인 스토리 '여신강림 4장 외전: 창백한 메아리', 신규 심층 던전 '바리 2광구', 레이드·필드보스 매우 어려움 난이도와 '숙련 연계 시스템', '8 전설 룬' 6종을 추가했다. 1주년 페스티벌과 엘니드 섬 이벤트, 출석·버닝·웹 이벤트를 통해 신화·전설 룬 상자, 패션·펫 티켓, 넥슨캐시, '갤럭시 S26 울트라' 실물 경품 등을 제공하며, 신규 서버 '몰리'와 갤럭시 S26 울트라 콜라보 한정 에디션도 선보인다.

넥슨은 팀 기반 FPS '더 파이널스'에 시즌10 '판타지 리그' 대규모 업데이트를 적용하고, 중세 판타지 테마 신규 아레나 '별빛 골짜기(Village)'를 선보였다. 보통 체형 전용 주특기 '충격파', 신규 석궁 무기 '키메라-XB', 가젯 '호버 패드'와 함께 컨트롤러 조작·커스터마이징·매치 다시보기 시스템을 개선했으며, 중세 기사·마녀 콘셉트 코스메틱을 담은 시즌10 배틀패스도 출시했다.

펄어비스는 '검은사막 모바일' 오프라인 행사 '하이델 피크닉 리마스터 편'을 4월 11일 개최하고, PC 클라이언트 리마스터 버전 이용자를 대상으로 4월 5일 12시까지 참가 신청을 받는다. '2025 칼페온 연회' 보상 'W의 가호'를 포함한 7종 쿠폰 사용 기한을 5월 26일 점검 전까지 연장했으며, 8주년 기념 '8주년 선물 마켓' 이벤트를 4월 7일 09시까지 진행해 매일 지급되는 응모 티켓으로 경품에 응모할 수 있다.

스마일게이트는 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'의 2026년 봄 시즌 대규모 업데이트를 소개하는 쇼케이스 영상 '뉴 에라(NEW ERA)'를 3월 28일 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다. 영상에서는 대규모 편의성 개선, 신규 보상 시스템, 신규 영웅과 함께 글로벌 e스포츠 리그 '에픽세븐 마스터스' 로드맵을 탁광진 디렉터가 소개하며, 영어·일본어·중국어 번체 자막을 지원해 글로벌 송출될 예정이다.

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