[패치노트] 스톤에이지 키우기·리니지 클래식·윈드로즈·몬길 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 지난 3월 정식 출시한 '스톤에이지 키우기'의 첫 대규모 업데이트를 실시했다. 신규 콘텐츠는 서버 간 대규모 PvP 콘텐츠인 '거점 쟁탈전'이다. 거점 쟁탈전은 시즌제 서버전으로, 각 서버와 부족이 명예를 걸고 경쟁하는 방식이다. 각 서버별 승리 점수를 합산해 서버 랭킹이 결정되고, 최소 전투 횟수를 충족한 모든 이용자에게 보상이 지급된다. 싱글 미니게임 '루시는 강태공'도 추가됐다. 조련사 '루시'와 함께 낚시를 즐기는 게임으로, 미끼를 사용해 물고기를 잡고 등급과 크기에 따라 점수와 랭킹이 산정된다. 메인 스테이지와 일일 던전, 무한소굴 단계도 확장됐으며 편의성 개선도 함께 이뤄졌다.

엔씨 '리니지 클래식', 신규 에피소드 '화룡의 둥지' 사전예약 시작 [사진=엔씨소프트]

엔씨 '리니지 클래식'이 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지' 사전예약을 시작했다. 오는 22일 ▲리니지 IP 대표 드래곤 몬스터 '발라카스'가 등장하는 '화룡의 둥지' 지역 ▲신규 PVP(플레이어 대 플레이어) 서버 '발라카스' 등 신규 콘텐츠를 추가한다. 모든 이용자는 이날부터 사전예약에 참여할 수 있다. 참여 시 기존 서버 이용자는 ▲이프리트의 정수(7일) ▲피닉스의 보물 상자(10회) ▲활기찬 빨간 물약 주머니 10개를 받는다. 신규 서버에서 참여하면 기존 서버 보상에 더해 ▲사전예약 무기 선택 상자 ▲사전예약 방어구∙반지 상자와 각종 소모품 등을 추가로 획득할 수 있다. '리니지 클래식 채널 구독 이벤트'를 연다. 사전예약 페이지를 통해 공식 카카오톡 채널과 유튜브 채널을 구독하면 이벤트 참여가 가능하다. 구독 완료한 이용자는 5월 13일부터 이벤트 페이지에서 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰 등록 시 ▲활기찬 빨간 물약 ▲활기찬 초록 물약 ▲드워프의 톱니바퀴(1시간) 등을 선물로 받는다.

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 해적 생존 오픈월드 어드벤처 '윈드로즈'를 앞서해보기(Early Access) 형태로 출시했다. 윈드로즈는 17세기 해적 시대를 모티브로 한 대체 역사 세계관을 배경으로, 광활한 바다와 미지의 섬을 탐험하는 오픈월드 생존 크래프팅 RPG다. 앞서해보기 버전에서는 함선 호출 기능과 해적선 격침 시 자동 보상 획득 등 편의성을 강화한 시스템도 적용됐다. 스토브는 게임 출시를 기념해 이달 27일까지 2번에 걸쳐 전 세계 최저가로 게임을 할인 판매한다. 레드포스 PC방과의 제휴 이벤트도 함께 진행된다. '윈드로즈'는 한국어 자막을 지원한다. 스토브를 포함한 글로벌 게임 플랫폼을 통해 동시 출시됐다.

넷마블의 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: STAR DIVE'가 15일 PC·모바일 플랫폼에서 전 세계(중국 등 일부 국가 제외) 정식 출시됐다.이용자들은 이날 오전 10시부터 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 게임의 모바일 버전을 플레이할 수 있다. 에픽게임즈 스토어와 게임 공식 웹사이트(넷마블 런처)에서는 PC 버전 설치가 가능하다. 게임 출시를 기념해 ▲야옹이와 떠나는 모험 ▲몬스터 포획 & 보스 도전 미션 ▲토벌 도전 미션 ▲차원 균열 도전 미션 등 다양한 이벤트가 진행된다. 해당 이벤트들을 수행하면 캐릭터 소환권인 '약속의 나침반', 몬스터링을 5성으로 즉시 승급시킬 수 있는 '특별한 황금빛 승급의 돌', '몬스터링 상자' 등 풍성한 보상을 얻을 수 있다.

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