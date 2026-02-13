한유원, 설 맞이 지역 복지재단에 '온누리상품권' 전달

양천구 중심 나눔활동 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원이 다가오는 설 명절을 맞아 '온누리상품권'을 지역 복지재단에 전달하며 취약계층 지원에 나섰다.
한유원은 지난 12일 설 명절을 맞아 양천사랑복지재단에 기부금을 전달했다고 13일 밝혔다.
이번 기부는 설을 맞아 나눔 문화를 확산하기 위해 마련했다. 한유원이 준비한 온누리상품권은 양천사랑복지재단을 통해 지역 노숙인과 가정위탁 아동, 장애인 등의 복지 개선에 사용될 예정이다.
한유원은 명절과 기념일마다 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 올해도 사옥이 위치한 양천구를 중심으로 지역 노인과 장애인 복지 개선을 위한 기부와 봉사활동을 지속할 계획이다.
이태식 한유원 대표이사는 "민족 대명절 설을 맞아 모두 함께 웃을 수 있는 명절이 되길 바라는 마음에서 이번 기부를 준비했다"며 "올해는 붉은 말의 해인 만큼, 모두가 그 기운을 받아 힘차게 도약하는 한 해로 만들어 가길 바란다"고 강조했다.
