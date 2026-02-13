용인~성남 민자고속도로 적격성조사 통과…판교·신갈 상습 정체 풀릴까

15.4km 구간 연결
BTO-a 방식으로 추진
경부·영동선 정체 해소 기대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수도권 동남부의 교통난 해소를 위한 '용인~성남 민자고속도로' 건설 사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성조사를 통과하며 탄력을 받게 됐다.
13일 국토교통부는 용인~성남 민자고속도로가 민자적격성조사를 통과했다고 밝혔다. 민자적격성조사는 민간제안사업에 대해 경제성 및 정책적 필요성 분석, 재정사업으로 추진할 경우와 비교한 민간투자방식의 적정성 분석 등을 실시하는 절차다.
용인~성남 민자고속도로 건설사업이 본격 추진되면 경부·영동 고속도로 판교~신갈 구간의 상습 정체가 크게 줄어들 것으로 기대된다. 정부는 전략환경영향평가 등 후속 절차를 거쳐 이르면 2030년 착공을 추진할 계획이다.
경기 용인시 동백동에서 경기도 성남시 사송동을 연결하는 약 15km 구간의 고속도로를 건설하는 이 사업은 2024년 1월 민간투자사업으로 국토부에 제안됐다.
사업구간은 용인시 동백동(영동선)에서 성남시 사송동(수도권제1순환)까지다. 사업규모는 15.4㎞, 왕복 4차이며 설계속도는 120km/h다. 총사업비는 1조1518억원이다. 추진방식은 BTO-a(손익공유형) 방식이다. 준공 즉시 소유권은 국가에 귀속되고 사업시행자가 일정기간 운영하며 통행료로 투자비를 회수하되, 정부가 최소사업운영비를 보장하고 초과이익은 공유하게 된다.
수도권 제1·2순환선을 연결하는 신규 방사형 고속도로를 통해 성남과 용인 등 수도권 동남부 방사축을 보완하고 경부고속도로 판교~신갈 구간의 교통정체 해소에 기여할 것으로 예상된다. 국토부는 신속히 전략환경영향평가 등 후속 절차를 진행할 계획이다.
이우제 국토부 도로국장은 "용인~성남 민자고속도로는 주요 혼잡구간인 영동고속도로와 경부고속도로의 우회경로로서 교통량 분산에 기여할 것"이라고 말했다.
