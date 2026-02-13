철도·항공·버스 현장 찾은 국토부…'빈틈없는 안전 관리' 당부

김윤덕 장관 등 지휘부 주요 거점 방문

특별교통대책 이행 상황 확인

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 설 연휴 특별교통대책기간 첫날을 맞아 국토교통부가 철도와 항공, 버스 등 주요 교통 거점을 돌며 안전 관리 실태를 긴급 점검했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 13일 대전역을 찾아 설 특별교통대책을 점검하고 관계자들을 격려하고 있다. [사진=국토부]

13일 국토교통부는 설 연휴 특별교통대책기간 첫날인 주요 교통 현장을 찾아 안전 관리 이행 상황을 집중 점검했다. 김윤덕 장관을 비롯한 지휘부는 각각 철도, 항공, 버스 터미널을 방문해 귀성객의 안전한 이동 지원과 종사자들의 노고를 격려하며 현장 관리에 만전을 기할 것을 주문했다.

김 장관은 대전역을 찾아 설 특별교통대책을 점검하고 관계자들을 격려했다. 그는 "설 명절은 대규모 귀성·귀경객이 이동하는 시기일 뿐 아니라 최근 열차 이용객도 크게 늘고 있다"며 "무엇보다 안전을 최우선으로 열차 운행과 역사 관리를 철저히 해 달라"고 강조했다. 이어 "국민들이 안전하게 철도를 이용할 수 있도록 애써주시는 관계자분들께 감사드린다"며 현장 안전수칙 준수를 당부했다.

홍지선 국토부 제2차관은 김포공항을 방문해 여객 수요 증가에 대비한 혼잡 관리 및 보안 실태를 살폈다. 그는 신분 확인대와 보안 검색대 확대 운영을 지시하며 "비정상 운항 상황에도 대비해 체객 지원 물품과 유관기관 협력체계를 철저히 점검해 달라"고 주문했다.

중국 등 외국인 관광객 증가에 발맞춰 인천국제공항 자동출입국 대상 국가를 4개국에서 18개국으로 확대하고 안내 인력을 추가 배치하는 등 대응 방안을 마련해 공항 이용에 불편이 없도록 할 것을 강조했다.

김용석 대도시권광역교통위원장은 서울고속버스터미널을 찾아 고속버스 특별교통대책 현장을 점검했다. 김 위원장은 차량과 대합실 등 다중이용시설에 대한 철저한 점검과 승·하차 질서 유지를 요청했다.

운수 종사자들을 만나 "장시간 운전에 따른 과로, 과속, 부주의 운전이 발생하지 않도록 사전 안전교육과 건강관리를 철저히 해 달라"고 당부했다.

chulsoofriend@newspim.com