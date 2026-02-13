태릉CC 찾은 김민석 총리…"범부처적으로 적극 지원할 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 13일 도심 주택 공급 정책과 관련 범부처 지원을 약속했다.
김 총리는 이날 서울 노원구 태릉CC 인근을 찾아 "정부도 최대한 범부처적으로 적극적으로 지원할 테니까 여기 관련되신 구청청장님, 유산청, LH 다 최선 다해서 잘해 주시기 바란다"고 강조했다.
그러면서 "새로운 아파트, 뉴타운이 들어오면 처음에는 근사한데 시간이 지나면 의외로 교통문제라든지 학교 문제가 '왜 이런 거를 미리 생각하지 못했지' 하는 게 제법 있다"며 철저한 준비도 요청했다.
김 총리는 "요새 대통령님이 부동산 문제에 대한 국민들의 목소리를 듣고 굉장히 적극적으로 소통하고 계시다. 이유는 누구나 다 알듯 수도권 부동산 문제 해결 때문"이라고 말했다.
또 "그중 중요한 것이 안정적 공급이다. 서울에서 비교적 환경도 좋고 교통도 좋은 핵심 지역이 선정된 게 태릉CC"라고 했다.
아울러 "과거에도 논의된 적 있으나 진전이 잘 안 됐다. (이번엔) 여러가지가 잘 돼 결정된 것이 다행이다"라고 밝혔다.
김 총리는 이어 "기존 주민들 걱정하지 않게 교통대책, 공원 조상 등이 확실하게 되어야 한다. 전 과정에서 문화유산 평가도 빈틈없이 준비해 주시고, 구청장님들이 주민들과 협의해 전체를 잘 보완되게 해 주시는 게 매우 중요할 것"이라고 덧붙였다.
sheep@newspim.com