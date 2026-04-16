전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

최단 너머 최초로…500만장 돌파에 신기록 이어가는 붉은사막

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 펄어비스는 15일 붉은사막 출시 26일 만에 500만장 판매를 돌파했다.
  • 이는 국내 콘솔 게임 사상 최단 기록으로 연내 1000만장 가능하다.
  • 글로벌 차트 상위권과 중국 호평으로 판매 성장세가 이어진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 콘솔 게임 최단 기간 500만장 돌파
국내 게임 '최초' 1000만장 돌파 '청신호'

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스 붉은사막이 출시 한 달도 안 돼 500만장을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다. 국내 개발 패키지 게임 역사상 가장 빠른 속도로 이 추세라면 연내 1000만장 판매도 가능한 수준이다.

붉은사막은 지난 15일 공식 SNS를 통해 "전 세계 500만장 넘게 판매됐다. 파이웰을 탐험하며 여러 분만의 이야기를 만들고 게임을 응원해주신 모든 회색갈기 여러분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

펄어비스의 신작 게임 '붉은사막'이 15일 출시 26일 만에 전 세계 누적 판매량 500만 장을 달성했다. 이는 한국 콘솔 게임 역사상 500만 장 판매까지 가장 빠른 속도다. [사진= 펄어비스]

붉은사막은 지난 3월 20일 출시돼 500만장 판매까지 26일이 걸렸다. 이는 국내 콘솔 게임 역사상 가장 빠른 속도다.

국내 개발한 콘솔 게임 중 성공 사례인 네오위즈의 'P의 거짓'은 300만장 돌파까지 20개월 가량 걸렸고 시프트업의 '스텔라블레이드'도 300만장 돌파까지 1년 2개월이 걸렸다. 국내 개발 콘솔 출시 게임 중 가장 많은 판매량을 기록한 것으로 추정되는 넥슨의 '데이브 더 다이버'도 500만장 돌파까지 1년 5개월이 걸렸다. 이는 글로벌 흥행 게임과 비교해도 마찬가지다. 지난해 최고 게임상인 GOTY(Game of the Year)를 수상한 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대'의 경우 500만장 판매에 5개월이 걸렸다. 

붉은사막은 출시 한 달도 되지 않아 500만장을 넘어서며 국내 개발 콘솔 게임 사상 최단 기록을 세웠다. 붉은사막은 현재 페이스로 볼 때 800만장을 돌파한 넥슨의 '데이브 더 다이버'를 넘어선 국내 콘솔 게임 사상 최다 판매는 물론 첫 1000만장 돌파도 가능할 것으로 보인다.

실제 메리츠증권은 붉은사막이 1분기 450만장, 2분기 800만장을 넘어설 것으로 전망하기도 했다. 게임업계에서도 붉은사막이 초반 흥행에 힘입어 연내 1000만장을 넘어설 것이라는 전망도 나오고 있다.

가능성은 충분하다. 붉은사막은 대부분 글로벌 시장에서 판매되고 있다. 붉은사막은 지난 3월 플레이스테이션5 다운로드 게임차트에서 미국과 캐나다 지역 2위, 아시아 지역 1위에 올랐다. 엑스박스 시리즈 X|S 판매를 알 수 있는 MS스토어에서도 인기 유료 게임, 최다 판매 게임 순위 2위에 올라 있다.

콘솔 게임이 강세를 보이는 북미와 유럽 지역 외 중국 지역에서도 평가가 긍정적으로 돌아선 점도 붉은사막의 판매 성장세가 당분간 이어질 수 있는 이유로 꼽힌다. 중국은 세계 최대의 게임 시장이지만 붉은사막의 비중이 높지는 않았다. 실제로 증권가는 붉은사막의 중국 판매 비중이 10% 수준일 것으로 전망하기도 했다.

하지만 출시 이후 빠른 조작감 개선 패치를 적용하면서 중국 내에서 평가가 긍정적으로 돌아섰다. 메리츠증권은 2분기 붉은사막의 중국 시장 판매량을 200만장으로 전망했다. 북미와 유럽 지역에서 지금의 강세가 이어지고 중국 시장에서도 판매량이 늘어난다면 연내 1000만장 돌파도 가능할 수 있다는 것이 게임업계의 공통된 의견이다.

여기에 콘솔 게임의 특성상 추가로 DLC(다운로드콘텐츠)까지 출시될 경우에 판매도 지속적으로 이어질 가능성이 높다. 'P의 거짓'의 경우도 본편 출시 1년 반이 지나 DLC 'P의 거짓: 서곡'을 출시한 바 있다.

펄어비스는 유저 피드백을 반영해 붉은사막의 확장된 게임플레이 경험을 제공할 신규 콘텐츠, 글로벌 이용자의 피드백을 반영한 패치와 게임플레이 개선 계획을 발표하기도 했다. 업데이트는 6월까지 순차적으로 진행할 계획이다.

펄어비스 관계자는 "출시 전 메타크리틱 스코어가 예상보다 낮게 나와 어려움이 있었지만 많은 응원과지지 덕분에 글로벌 판매 500만장을 돌파할 수 있었다"며 "패치 적용과 업데이트를 계속해 진행할 계획"이라고 전했다.

붉은 사막 게임 플레이 화면 [사진=스팀]

origin@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동