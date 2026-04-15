펄어비스 '붉은사막' 글로벌 500만 장 판매 돌파...출시 26일 만

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한국 콘솔 게임 역사상 가장 빠른 판매 기록

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 신작 게임 '붉은사막'이 15일 출시 26일 만에 전 세계 누적 판매량 500만 장을 달성했다. 이는 한국 콘솔 게임 역사상 500만 장 판매까지 가장 빠른 속도다.

지난해 글로벌 게임 시상식 '더 게임 어워드'에서 올해의 게임상을 수상한 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대'는 같은 판매량 달성에 5개월이 소요됐다.

펄어비스의 신작 게임 '붉은사막'이 15일 출시 26일 만에 전 세계 누적 판매량 500만 장을 달성했다. 이는 한국 콘솔 게임 역사상 500만 장 판매까지 가장 빠른 속도다. [사진= 펄어비스]

붉은사막은 글로벌 스트리밍 플랫폼에서도 인기를 얻고 있다. 콘텐츠플럭스 분석에 따르면 3월 20일부터 4월 14일까지 트위치에서 5700개 이상의 스트리밍이 진행됐다.

유튜브에는 10만 8000개의 영상이 올라왔으며 미국이 23.3%로 가장 많은 콘텐츠를 생산했고 브라질(9.5%), 한국(5.1%), 인도(4.6%), 영국(4.4%) 순이었다.

유튜브 조회수 기준으로는 미국이 46.3%를 차지했다. 한국(17.9%), 영국(8.7%), 브라질(6%), 프랑스(4.5%) 순으로 서구권에서 높은 관심을 보였다.

펄어비스는 유저 피드백을 반영해 신규 콘텐츠 추가와 게임플레이 개선을 추진한다. 업데이트는 4월부터 6월까지 순차적으로 진행될 예정이다.

origin@newspim.com