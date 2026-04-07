콘솔 시장도 붉며든다…펄어비스 '붉은사막', 흥행에 500만장 돌파 초읽기

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 7일 붉은사막으로 PC와 콘솔 시장 흥행했다.
- 출시 12일 만에 400만장 판매 돌파하며 PS5 아시아 1위 기록했다.
- 중국 패치 후 반등으로 500만장 돌파 전망되며 주가 상향 조정됐다.
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조작감 개선 패치로 중국 시장 수요 향상도 기대
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 펄어비스의 '붉은사막'이 PC 플랫폼은 물론 콘솔 게임 시장에서도 흥행 가도를 달리면서 500만장 판매를 목전에 두고 있다.
PC 유통 플랫폼인 '스팀'에서 전체 평가 '매우 긍정적'을 유지하고 있는 데 이어 플레이스테이션5(PS5), 엑스박스 시리즈 X|S 등 콘솔 게임에서도 높은 순위를 기록하고 있는 것이다.
7일 소니에 따르면 붉은사막은 지난달 PS5 다운로드 게임 차트에서 미국과 캐나다 시장은 MLB The Show 26에 이은 2위, 아시아 지역은 1위에 올랐다.
국내 게임 중 콘솔 게임 시장에서 가장 큰 성공을 거뒀던 시프트업의 '스텔라블레이드' 이후 최고 성적이다.
붉은사막은 또 다른 콘솔 게임인 엑스박스 시리즈 X|S 판매 순위에서도 2위에 올라 있다. 이날 기준으로 붉은사막은 MS스토어의 인기 유료 게임 2위, 최다 판매 게임 2위를 기록 중이다.
펄어비스에 따르면 붉은사막은 지난달 20일 출시 당일 스팀과 콘솔 부문을 합쳐 200만장, 4일째 300만장에 이어 지난 1일 출시 12일만에 400만장을 넘어섰다.
판매량 400만장은 다운로드와 패키지 버전을 모두 포함한 수치다. 이는 대부분 글로벌 판매량으로 미국과 캐나다 등 미국에 집중된 것으로 알려졌다.
글로벌 최대 게임 시장인 중국에서도 조작감 패치 적용 이후 반응이 긍정적으로 돌아선 점을 감안할 때 판매량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.
증권가에서는 붉은사막 판매량 중 중국 시장의 비율이 10%도 미치지 못할 것이라고 보고 있다. 중국 시장에서의 반등이 판매량 급증으로 이어질 수 있다고 보는 이유다. 4일부터 6일까지 중국은 청명절 연휴 기간이었다. 이 기간 동안 중국 내 붉은사막의 판매량이 더 늘어날 수 있을 것으로 기대된다.
이효진 메리츠증권 연구원은 "출시 초반 조작감과 최적화에 불만을 표하며 중국 게이머들이 등을 돌렸다. 그러나 조작감 패치가 이뤄지며 중국의 틱톡인 '더우인'에서 반응이 포착도기 시작했고 게임 매출 순위는 3위까지 상승했다"고 밝혔다.
이에 붉은사막의 판매량 500만장 돌파가 목전에 있다는 전망도 나오고 있다. 실제로 메리츠증권은 붉은사막 누적 판매량이 1분기 450만장, 2분기 850만장을 넘어설 것으로 전망했다.
메리츠증권은 펄어비스의 적정 주가도 10만원으로 상향했다. 펄어비스 주가는 지난달 20일 출시 이후 30% 급락하며 한 때 4만원대까지 떨어졌지만 지난달 31일 장중 7만원대를 넘어서기도 했다. 펄어비스는 6일 종가 기준 6만200원으로 6만원대에서 등락을 반복하고 있다.
게임업계에서도 붉은사막의 성공을 고무적으로 보고 있다. 국내 게임 시장은 모바일 위주의 시장으로 글로벌 시장인 콘솔 게임 시장에는 부진했는데 붉은사막과 같은 AAA(블록버스터)급의 작품이 성공한다면 국내 게임사가 개발한 다른 게임도 콘솔 시장의 연착륙이 용이하기 때문이다.
업계의 한 관계자는 "붉은사막은 펄어비스의 존폐를 결정할 정도로 중요한 게임이었는데 흥행하고 있어 다행"이라며 "다른 게임사에도 붉은사막의 성공이 중요하기 때문에 성공을 바라고 있다"고 전했다.
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