삼성메디슨, KIMES서 차세대 의료기기 공개

AI 확장형 '원 플랫폼' 첫 공개

팬리스 초음파·이동형 장비 선봬

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨이 차세대 초음파 솔루션을 공개한다.

삼성메디슨은 오는 19일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 국제의료기기병원설비전시회(KIMES 2026)에 참가해 인공지능(AI) 기반 초음파 진단 장비와 디지털 엑스레이 기술을 선보인다고 16일 밝혔다.

삼성은 새로운 초음파 브랜드 '원 플랫폼(ONE Platform)'을 공개한다. 고성능 반도체와 컴퓨팅 기술 기반 아키텍처를 적용했다. AI 기능 확장성을 높인 것이 특징이다. 최신 윈도우11 운영체제도 적용했다.

삼성 초음파 진단기기 V 시리즈를 새롭게 정의하는 초음파 플랫폼 브랜드, 원플랫폼 [사진=삼성메디슨]

V 시리즈에는 프리미엄 장비 R20과 Z20과 동일한 사용자 환경을 적용했다. 의료진은 별도 학습 없이 여러 장비를 활용할 수 있다.

원클릭 진단 기능도 적용했다. 이지 스트럭쳐(EzStructure™)와 이지 플로우(EzFlow™) 기능을 클릭 한 번으로 실행한다. 연구 결과 검사 시간은 약 77%, 키 입력은 약 83% 감소했다.

AI 진단 보조 기능도 강화했다. 하트어시스트(HeartAssist™)와 너브트랙(NerveTrack™) 기능을 적용했다. 사용자 숙련도에 따른 진단 편차를 줄였다.

삼성은 신제품 초음파 장비 'V4'도 공개한다. 냉각 팬을 제거한 팬리스 초음파 시스템이다. 팬 소음을 없앤 제로 dB 진료 환경을 구현했다. 전력 소비는 기존 대비 약 35% 줄였다.

이동형 초음파 시스템 '에보 Q10(EVO Q10)'도 함께 선보인다. 중환자실과 응급실 등 이동이 많은 의료 환경을 고려한 장비다.

디지털 엑스레이 분야에서는 이중에너지 촬영 기술도 공개한다. 연부조직과 뼈 이미지를 분리해 영상 사각지대를 줄이고 초기 폐암 징후 등 미세 병변 확인을 돕는다.

syu@newspim.com