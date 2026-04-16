"AI 에이전트 직접 만든다"...엔비디아 '빌드 어 클로' 세계 최초 韓 공개

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GTC 2026 화제 프로그램…LLM 기반 에이전트 구축·맞춤화 체험

DGX 스파크 중심 하드웨어 체험…무료 참여·1대1 빌드 세션 제공

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔비디아가 오는 21일부터 22일까지 서울 디캠프 마포에서 인공지능(AI) 에이전트 구축 체험 프로그램을 연다고 16일 밝혔다.

'빌드 어 클로'라는 이름의 이 프로그램은 '엔비디아 네모트론 디벨로퍼 데이즈 서울 2026'의 공식 프로그램으로 진행된다. 참가자들은 엔비디아 전문가와 함께 오픈클로와 네모클로를 활용해 거대 언어 모델 기반 AI 에이전트를 직접 구현할 수 있다.

[사진=엔비디아]

행사에서는 개인용 AI 슈퍼컴퓨터인 DGX 스파크를 중심으로 다양한 하드웨어 환경에서 에이전트 구축이 가능하다. DGX 스파크는 에이수스, 기가바이트 등 글로벌 파트너사와 국내 공식 파트너사인 리더스시스템즈를 통해 구매할 수 있으며, 현장에서 제품 체험과 함께 구매 상담도 진행된다.

프로그램은 사전 등록 없이 현장 방문으로 무료 참여가 가능하다. 방문객에게는 엔비디아 공식 굿즈와 기념품이 선착순으로 제공된다. DGX 스파크 사전 구매 신청 시에는 엔비디아 전문가와 1대1로 진행되는 60분 프라이빗 빌드 세션을 미리 예약할 수 있다.

행사는 은행권청년창업재단 디캠프 마포의 공간 후원으로 개최되며, 자세한 정보와 참가 신청은 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

syu@newspim.com