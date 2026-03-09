삼성메디슨, 히스토소닉스와 초음파 암 치료 기술 협력

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성메디슨이 초음파 기술을 기반으로 치료 영역 확대에 나섰다.
삼성메디슨은 비침습 초음파 기반 암 치료 기업 히스토소닉스와 전략적 협력을 추진한다고 9일 밝혔다. 초음파 진단 장비와 치료 장비를 연동한 의료 솔루션 구축이 목표다.
히스토소닉스는 초음파로 종양 조직을 절개 없이 파괴하는 히스토트립시 기술을 상용화한 기업이다. 해당 기술이 적용된 '에디슨(Edison)' 시스템은 지난 2023년 미국 식품의약국 드 노보(De Novo) 승인을 받아 혁신 의료기기로 기술력을 인정받았다.
이번 협력의 핵심은 삼성메디슨 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'과 에디슨 시스템의 실시간 연동이다. R20에서 확보한 고해상도 초음파 영상을 에디슨 시스템으로 안정적으로 송출한다.
치료 환경에 맞춘 시스템 재설계도 진행했다. 히스토트립시 치료 과정에서 발생하는 고강도 음향 환경을 반영했다. 영상 신호 처리 구조와 시스템 인터페이스를 전면 개선했다.
연동된 에디슨 시스템은 초음파를 종양 부위에 정밀 집속한다. 미세기포 생성과 붕괴를 유도해 종양 조직을 선택적으로 파괴한다. 절개가 필요 없는 비침습 시술이 가능하다. 환자 회복 부담을 줄일 수 있다는 평가다.
고품질 실시간 영상 기술도 결합했다. 치료 부위 조준 정확도를 높였다. 시술 과정 전반의 정밀성과 안전성을 강화했다.
히스토소닉스는 최근 기업가치 약 22억5000만 달러(약 3조원) 규모 투자를 유치했다. 웰링턴 매니지먼트와 제프 베이조스, 존슨앤존슨 이노베이션 등이 투자에 참여했다. 기술 경쟁력과 시장 확장성을 인정받았다는 평가다.
마이크 블루 히스토소닉스 최고경영자(CEO)는 "이번 협력은 양사가 차세대 정밀 치료의 새로운 기준을 함께 열어가겠다는 의지를 담고 있다"며 "R20과 에디슨 시스템 통합으로 의료진이 최적화된 고해상도 영상 환경에서도 보다 정확하게 시술할 수 있도록 지원해 한층 향상된 치료를 제공하겠다"고 말했다.
유규태 삼성메디슨 대표는 "이번 협력은 초음파 기술의 확장성을 기반으로 진단과 치료를 연결하는 중요한 전환점"이라며 "글로벌 유망 기업들과의 전략적 파트너십을 확대해 사업 포트폴리오를 다각화하고 미래 성장 동력을 확보하겠다"고 전했다.
