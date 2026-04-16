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김승원 의원 "실손보험 선택형 특약 도입, 소비자 부담 전가 우려"

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  • 김승원 더불어민주당 의원이 16일 보험업계 실손보험 선택형 특약 건의에 신중 검토를 촉구했다.
  • 보험업계가 도수치료 면책 등 세 조건을 필수 선택으로 건의한 데 대해 소비자 부담 전가라 우려했다.
  • 선택권 제한과 자기부담률 상향이 보험 취지를 훼손한다고 지적하며 금융당국 검토를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김승원 더불어민주당 의원은 16일 보험업계의 실손보험 선택형 특약 도입 건의와 관련해 금융소비자 보호 관점에서 신중한 검토가 필요하다고 밝혔다.

김 의원은 이날 페이스북을 통해 "최근 보험업계에서 실손보험 선택형 특약과 관련하여 도수치료 등 비급여 주사제 면책, MRI 면책, 자기부담률 20% 상향이라는 세 가지 조건을 필수 선택 사항으로 지정해달라고 금융당국에 건의했다는 보도가 있었다"며 이같이 밝혔다. 

김 의원은 "보도가 사실이라면 보험사의 손해율 관리 부담을 금융소비자인 국민에게 상당 부분 전가하는 조치로서 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다"며 "해당 내용은 보험가입자의 이익을 심각하게 침해하는 구조적 문제점을 안고 있기 때문"이라고 지적했다.

김승원 더불어민주당 의원. [사진=김승원 의원실]

구체적으로 "선택형 특약은 가입자가 자신에게 불필요한 서비스를 제외하여 보험료 부담을 합리적으로 낮출 수 있도록 자율적인 선택권을 부여하기 위해 마련된 제도"라며 "면책 조건을 묶어 필수적으로 선택하게 하는 것은 제도의 근본 취지를 퇴색시키고 소비자의 선택권을 과도하게 제한하는 결과를 초래한다"고 꼬집었다.

또 "자기부담률 20% 상향은 소비자의 실질적인 부담을 크게 가중시킬 우려가 있다"며 "해당 조건을 선택하지 않고 기존의 보장 수준을 유지하려는 소비자들에게는 큰 폭의 보험료 인상이 수반될 수밖에 없는 구조"라고 설명했다.

그러면서 "이는 결과적으로 가계에 막대한 의료비 부담이나 보험료 지출 인상 중 하나를 강요하게 되며 궁극적으로는 금융소비자에게 비교적 유리한 1세대 및 2세대 실손보험의 혜택을 사실상 무력화하는 결과를 낳게 된다"고 부연했다.

김 의원은 "보험은 국민의 건강과 일상을 지키는 중요한 사회적 안전망"이라며 "손해율 개선이라는 명목하에 소비자의 정당한 권익이 훼손되는 방식은 지양되어야 한다"고 강조했다. 

이어 "금융당국도 이를 금융소비자 보호의 관점에서 엄중히 검토해주시길 바라며, 향후 합리적이고 공정한 제도가 정착될 수 있도록 면밀한 정책 설계와 감독을 촉구한다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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