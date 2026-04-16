서울시, 광화문광장서 18일 '지구의 날' 행사…공연·체험 프로그램 다채

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시와 녹색서울시민위원회는 지구의 날(매년 4월 22일)을 맞아 오는 18일 광화문광장에서 '2026 지구의 날 기념행사'를 개최한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 폐기물 감량을 주제로 한다.

올해는 '지금 당장! 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요'라는 슬로건에 맞춰 다양한 시민참여 프로그램이 진행된다. 당일 오전 11시부터 오후 5시까지 광화문광장 놀이마당에서 다양한 공연이 펼쳐지고 부스도 운영된다. 현장 참여가 어려운 이들을 위한 온라인 이벤트도 마련된다.

지난 2025 지구의 날 행사 [사진=서울시]

광화문광장 놀이마당에서는 서울시 홍보대사이자 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'로 활동 중인 배우 김석훈과 사전 선발된 대학생 서포터즈 '지구수호대' 100여 명 및 기관․단체 등 부스 28개가 마련된다. 11시부터 선착순으로(2500잔) 개인 컵을 가져오면 음료를 주는 이벤트도 진행된다.

지구수호대는 지구의 날 역사와 의의, 쓰레기 분리배출 서약 실천 챌린지 및 줄이기, 재활용하기 등 6R(Refuse(거절하기)·Reduce(줄이기)·Reuse(다시 쓰기)·Recycle(재활용하기)·Repair(고쳐 쓰기)·Rethink(다시 생각하기)) 주제에 맞게 기획된 10개 부스에서 에코 페이스페인팅, 천연 수세미 꾸미기, 미니게임 등 다양한 프로그램을 운영한다.

서울에너지공사의 재활용 컵을 활용한 모종 심기, 단비교육 페트병 무드등 만들기, 기독교환경교육센터 살림의 환경 그림책 전시 등 폐기물 감량 취지에 맞춘 기관·단체의 부스도 운영된다.

무대에서는 거리공연이 진행된다. 12시 장한샘의 바이올린 공연과 15시 싱어송라이터 '이훈주'의 공연, 16시 광대상자의 서커스 퍼포먼스가 펼쳐진다.

오후 2시에는 지구의 날 기념식이 본격적으로 열린다. 남녀노소 117명의 시민들로 구성된 합창단이 '지금 이 순간', 케이팝데몬헌터스의 '골든'을 개사해 지구의 날 메시지를 담아 부른다. 마무리로 모든 참석자들이 함께 '아름다운 나라'를 부른다.

온라인에서는 지난달 18일부터 지구의 날인 4월 22일까지 '다시 쓰는 지구 RE:챌린지' 캠페인이 진행 중이다. 지구의 날 행사 참여 혹은 자원순환 실천 인증사진이나 영상을 인스타그램에 게시하고 지구의 날 공식 계정(@seoul_earthday)에 해당 링크와 에코마일리지 아이디를 보내면 에코마일리지 1천 포인트를 지급한다. 참가자 중 100명을 추첨해 커피 쿠폰도 제공한다. 당첨자는 5월 6일에 인스타그램 DM을 통해 개별 안내할 예정이다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "지구의 날을 맞아 시민 여러분과 함께 즐길 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "따뜻한 봄날 광장에서 가족과 함께 지구의 소중함을 느낄 수 있는 이날 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

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