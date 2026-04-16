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서울시, 광화문광장서 18일 '지구의 날' 행사…공연·체험 프로그램 다채

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  • 서울시와 녹색서울시민위원회는 18일 광화문광장에서 지구의 날 기념행사를 개최한다고 16일 밝혔다.
  • 행사는 폐기물 감량을 주제로 배우 김석훈, 대학생 서포터즈 100여 명, 기관·단체 부스 28개가 참여해 공연과 체험 프로그램을 진행한다.
  • 온라인에서는 22일까지 자원순환 실천 인증사진을 공유하면 에코마일리지 1천 포인트를 지급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시와 녹색서울시민위원회는 지구의 날(매년 4월 22일)을 맞아 오는 18일 광화문광장에서 '2026 지구의 날 기념행사'를 개최한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 폐기물 감량을 주제로 한다.

올해는 '지금 당장! 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요'라는 슬로건에 맞춰 다양한 시민참여 프로그램이 진행된다. 당일 오전 11시부터 오후 5시까지 광화문광장 놀이마당에서 다양한 공연이 펼쳐지고 부스도 운영된다. 현장 참여가 어려운 이들을 위한 온라인 이벤트도 마련된다.

지난 2025 지구의 날 행사 [사진=서울시]

광화문광장 놀이마당에서는 서울시 홍보대사이자 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'로 활동 중인 배우 김석훈과 사전 선발된 대학생 서포터즈 '지구수호대' 100여 명 및 기관․단체 등 부스 28개가 마련된다. 11시부터 선착순으로(2500잔) 개인 컵을 가져오면 음료를 주는 이벤트도 진행된다.

지구수호대는 지구의 날 역사와 의의, 쓰레기 분리배출 서약 실천 챌린지 및 줄이기, 재활용하기 등 6R(Refuse(거절하기)·Reduce(줄이기)·Reuse(다시 쓰기)·Recycle(재활용하기)·Repair(고쳐 쓰기)·Rethink(다시 생각하기)) 주제에 맞게 기획된 10개 부스에서 에코 페이스페인팅, 천연 수세미 꾸미기, 미니게임 등 다양한 프로그램을 운영한다.

서울에너지공사의 재활용 컵을 활용한 모종 심기, 단비교육 페트병 무드등 만들기, 기독교환경교육센터 살림의 환경 그림책 전시 등 폐기물 감량 취지에 맞춘 기관·단체의 부스도 운영된다.

무대에서는 거리공연이 진행된다. 12시 장한샘의 바이올린 공연과 15시 싱어송라이터 '이훈주'의 공연, 16시 광대상자의 서커스 퍼포먼스가 펼쳐진다.

오후 2시에는 지구의 날 기념식이 본격적으로 열린다. 남녀노소 117명의 시민들로 구성된 합창단이 '지금 이 순간', 케이팝데몬헌터스의 '골든'을 개사해 지구의 날 메시지를 담아 부른다. 마무리로 모든 참석자들이 함께 '아름다운 나라'를 부른다.

온라인에서는 지난달 18일부터 지구의 날인 4월 22일까지 '다시 쓰는 지구 RE:챌린지' 캠페인이 진행 중이다. 지구의 날 행사 참여 혹은 자원순환 실천 인증사진이나 영상을 인스타그램에 게시하고 지구의 날 공식 계정(@seoul_earthday)에 해당 링크와 에코마일리지 아이디를 보내면 에코마일리지 1천 포인트를 지급한다. 참가자 중 100명을 추첨해 커피 쿠폰도 제공한다. 당첨자는 5월 6일에 인스타그램 DM을 통해 개별 안내할 예정이다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "지구의 날을 맞아 시민 여러분과 함께 즐길 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "따뜻한 봄날 광장에서 가족과 함께 지구의 소중함을 느낄 수 있는 이날 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다. 

100wins@newspim.com

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종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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