영통 우미린 오피스텔 분양 예정

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청약 진입 장벽 낮아…2030세대·신혼부부 관심

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 청약 가점이 낮은 수요자를 중심으로 100% 추첨제를 적용하는 오피스텔이 대안 상품으로 주목받고 있다. 아파트 대비 청약 요건이 상대적으로 완화된 구조로 인해 2030세대와 신혼부부의 관심이 이어지는 상황이다.

노후 주택 비중이 높은 지역에서는 신축 대체 수요도 확대되는 추세다. 부동산R114랩스 자료(4월 8일 기준)에 따르면 수원시 영통구 영통동의 경우 준공 20년 초과 아파트 비율이 약 93% 수준으로 나타났다. 기존 인프라를 유지하면서 신축 주거환경으로 이동하려는 수요가 누적된 상태다.

[이미지=영통역 우미 린]

이러한 환경에서 '영통역 우미 린' 오피스텔이 분양을 앞두고 있다. 단지는 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 전용면적 76~119㎡, 총 305실 규모로 조성될 예정이다.

해당 단지는 청약 통장이 없어도 만 19세 이상이면 청약이 가능하며 재당첨 제한이 적용되지 않는다. 대출 규제 측면에서는 아파트 대비 완화된 기준이 적용되며, 실거주 의무도 없다.

상품 구성은 중대형 위주로 설계됐다. 일부 타입에는 4베이 판상형 구조가 적용되며, 타워형 2면 개방 구조도 포함된다. 드레스룸, 팬트리 등 수납 공간을 강화하고 주방 동선을 고려한 구조를 반영했다. 일부 옵션으로 제공되는 설비를 기본 적용해 초기 비용 부담을 낮춘 점도 특징이다.

교통 여건으로는 수인분당선 영통역을 도보로 이용할 수 있으며, 향후 동탄~인덕원 복선전철 개통이 예정돼 있다. 개통 시 환승 편의성이 개선될 것으로 예상된다.

배후 수요 측면에서는 인근에 삼성디지털시티와 삼성전자 기흥·화성 사업장이 위치해 직주근접 수요가 형성돼 있다. 교육 환경으로는 초·중학교와 학원가가 인접해 있다.

업계에서는 노후 주택 비중이 높은 지역에서 공급되는 신축 주거 상품의 경우 희소성이 반영될 수 있다는 분석을 내놓고 있다. 해당 단지는 경기도 수원시 영통구 영통동 일원에 들어설 예정이다.

whitss@newspim.com