전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.16 (목)
KYD 라이브
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

IMF, 2029년 GDP 대비 글로벌 부채 100% 돌파…중동전쟁에 재정 빠르게 악화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • IMF가 15일 재정모니터에서 중동전쟁과 보호무역주의로 세계 재정여건이 악화된다고 진단했다.
  • 전 세계 GDP 대비 일반정부 부채비율이 2029년 100.1%로 상승할 전망이다.
  • 한국 부채비율은 2030년 61.7%로 낮아졌으며 정부는 취약계층 지원과 성장투자를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

IMF '재정모니터' 4월호 발간
한국 부채비율 개선, 2030년 31.7% 전망
정부 "성과중심·전략적 재정운용 선순환 성과" 평가

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁으로 인한 정부 지출압박, 보호무역주의로 인한 비효율적 자원배분 등 요인으로 세계 각국의 재정여건이 빠르게 악화되고 있다는 국제통화기금(IMF)의 진단이 나왔다. 전 세계의 국내총생산(GDP) 대비 일반정부 부채비율은 2029년 100%를 넘어설 것이라는 전망도 나왔다.

16일 기획예산처 따르면 IMF는 전날 공개된 '재정모니터' 4월호에서 이같이 밝혔다. IMF는 매년 4월과 10월 세계 각국 정부의 재정을 분석한 자료를 내놓는다.

IMF는 전 세계 일반정부 부채비율을 GDP대비 2025년 93.9%, 2026년 95.3%, 2027년 97.3%, 2028년 98.8%, 2029년 100.1%로 매년 상승할 것으로 전망했다. 지난해 4월 IMF가 제시했던 2029년 전망치(98.9%)보다 더 높은 수치다.

[제공=기획예산처]

이 같은 재정상태 악화는 ▲중동전쟁으로 인한 지출압박 ▲보호무역주의로 인한 비효율적 자원배분 ▲국채시장 구조변화 ▲인공지능(AI) 관련 금융시장 리스크 ▲인구구조변화를 핵심 위험요인으로 지목했다.

특히 최근의 재정악화를 경기순환적 현상이라기보다 구조적 위험이 누적되는 흐름이라고 진단했다. 중동전쟁으로 인한 차입비용 증가로 인해 정부 재정상태가 구조적으로 악화될 수 있다는 우려다.

에너지 가격 급등에 대한 대응책으로 IMF는 에너지가격 상승과 관련해 취약계층에 대해 대상을 명확하게 정하고, 정해진 범위 내에서 한시적으로 지원할 것을 제안했다.

또 재정의 지속가능성을 위한 명확하고 단계적인 중기적 틀을 설정하고, 효과가 명확하지 않은 재정지출을 합리화하면서 성장을 촉진하는 공공투자여력 확보를 권고했다.

한국에 대해서는 GDP 대비 일반정부 부채(D2) 비율이 2030년 61.7%, 2031년 63.1% 수준이 될 것으로 전망했다. 지난해 10월 전망치와 비교하면 2026년부터 2030년까지 2.3~2.6%포인트(P) 낮은 수준이다. 정부 관계자는 "성과중심·전략적 재정운용의 선순환 성과가 일부 반영된 것"이라고 평가했다.

한편 정부는 IMF 권고 취지와 같이 취약계층·피해업종을 중심으로 고유가 피해지원금, 에너지바우처 등을 지원하고 있다는 입장도 밝혔다. 관행적 지출과 의무·경직성 지출을 줄이고, 확보된 재원은 재정-성장 선순환을 구축하기 위한 AI 대전환 등 미래성장산업에 투자하겠다는 계획이다.

정부 관계자는 "우리 경제의 성장잠재력을 높이면서 재정의 지속가능성을 제고할 수 있도록 재정정책 설계 및 운영의 고도화를 추진할 방침"이라고 말했다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB]

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
사진
'트럼프 계좌' 가입자 500만명 돌파 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 대표 세제 정책 가운데 하나인 이른바 '트럼프 계좌(Trump Accounts)' 가입자가 500만명을 넘어섰다. 이 가운데 120만명은 미 재무부가 지급하는 1000달러의 초기 지원금 대상인 것으로 집계됐다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 참석해 "현재 500만명의 아동이 트럼프 계좌에 가입했으며, 이 중 120만명은 1000달러 시범 프로그램 지원 대상"이라고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]  2026.02.21 mj72284@newspim.com ◆ 7월 4일 공식 출범…신생아에 1000달러 지급 이번 제도는 트럼프 대통령의 이른바 '크고 아름다운 법안(big beautiful bill)' 을 통해 도입된 세금 이연형 아동 투자 계좌다. 오는 7월 4일 독립기념일에 공식 출범할 예정이다. 미국 내 사회보장번호(SSN)를 가진 18세 미만 모든 아동은 계좌를 개설할 수 있지만, 정부가 제공하는 1000달러 종잣돈(seed money) 은 2025년부터 2028년 사이에 태어난 신생아에게만 지급된다. 베선트 장관은 "1000달러는 단지 시작에 불과하다"며 향후 민간 기업과 지방 단위 기부가 더해질 것이라고 강조했다. ◆ 기업·자선가도 매칭 지원…자산 형성 정책 확대 실제로 미국 내 다수 기업들은 정부가 예치한 1000달러에 맞춰 동일 금액을 추가로 적립하는 매칭 지원에 나서겠다고 밝혔다. 여기에 여러 주의 자선단체와 기부자들도 저소득층 가정을 중심으로 추가 초기 자금을 지원하기로 하면서, 아동 자산 형성 정책이 민관 협력 방식으로 확대되는 모습이다. 시장에서는 이를 미국판 '베이비 본드(Baby Bond)' 성격의 장기 자산 형성 정책으로 해석하고 있다. ◆ 슈퍼볼 광고 이후 가입 급증 미국 가정이 트럼프 계좌를 처음 신청할 수 있었던 시점은 올해 1월 26일 세금 신고 시즌 개시일이다. 가정은 2025년 세금 신고서와 함께 IRS 양식 4547(Form 4547) 을 제출해 계좌 개설과 정부 지원금을 신청할 수 있다. 특히 슈퍼볼 중계에서 약 30초 분량의 트럼프 계좌 광고가 방영된 뒤 가입자가 빠르게 늘어난 것으로 전해졌다. 현재는 TrumpAccounts.gov 를 통해 온라인 신청도 가능하다. 정책 효과와 맞물려 향후 미국 가계 자산 시장과 금융회사들의 어린이 투자상품 경쟁도 더욱 확대될 것으로 전망된다. koinwon@newspim.com 2026-04-15 21:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동