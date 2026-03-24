유가·물류 불안에 재정집행 고삐…정부, 민생 지원 속도전

24일 제6차 재정집행 점검회의 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 중동 사태에 대응해 유류비와 물가, 수출 지원 분야의 재정집행에 속도를 낸다.

임기근 기획예산처 차관은 24일 오후 정부서울청사에서 관계 부처 합동으로 제6차 재정집행 점검회의를 개최했다. 이번 회의에는 과학기술정보통신부·산업통상자원부·보건복지부 등 주요 부처가 참석해 유류비 부담 완화·민생 안정·수출기업 지원 등 분야별 집행 상황을 점검했다.

분야별로 보면 에너지 취약계층을 대상으로 한 에너지바우처는 올해 1월 1일부터 이달 17일까지 1297억원이 집행됐다. 화물차 운송업·택배업 등에 종사하는 소상공인을 대상으로 차량 연료비 등을 지원하는 경영안정바우처는 4997억원이 집행돼 집행률 86.3%를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 지난 18일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회 회의에서 발언하고 있다.2026.03.18 gdlee@newspim.com

농·축·수산물 할인 지원 등 민생 물가안정 예산은 1095억원으로 집행률 52.2%를 나타냈다. 재료비 부담 등으로 매출이 감소한 소상공인을 위한 긴급경영안정자금도 369억원이 집행돼 집행률 73.8%를 기록했다.

수출 중소기업 지원도 병행한다. 물류비 등을 지원하는 수출·물류바우처는 998억원이 집행돼 집행률 35.5%를 기록했다. 중동 상황으로 직·간접 피해를 입은 기업 등에 대한 긴급경영안정보증은 435억원, 긴급경영안정자금은 942억원으로 집행률 37.7% 수준이다.

이날 회의에서는 연구개발(R&D) 투자도 점검 대상에 포함됐다. 연구개발 예산은 지난 3월 20일 기준 13조6000억원이 집행돼 집행률 38.5%를 기록했다. 정부는 공모 등 행정 절차 기간 단축과 신속한 자금 배정 등 제도 개선 방안도 마련하기로 했다.

임 차관은 "중동 상황에 경각심을 갖고 관련 예산 집행을 점검하고 집행 현장에서 발생하는 어려움에는 신속하고 과감하게 대응할 것"이라며 "연구개발 사업의 적기 집행을 위해 공모 등 사전 행정 절차를 회계연도 개시 이전에 착수하는 등 집행 전 단계부터 신속집행을 위한 개선방안을 마련하겠다"고 말했다.

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