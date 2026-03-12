한국 재정운용 배우러 온 핀란드…성장 분야 투자에 관심

12일 핀란드 의회 재정위원회 의원단과 면담

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국과 핀란드가 재정운용 경험을 공유하며 미래 전략 협력을 강화한다.

기획예산처는 12일 서울 한국재정정보원에서 핀란드 의회 재정위원회 의원단과 고위급 면담을 갖고 재정정책과 중장기 국가 전략 등에 대해 논의했다고 밝혔다.

핀란드 측에서는 사라 휘르쾨 재정위원회 부위원장, 한나 사르키넨 전 보건사회부 장관 등 의원단과 유리 예르비야호 주한 핀란드 대사가 참석했다. 한국 측에서는 강영규 기획처 미래전략기획실장과 이용욱 기획처 재정참여정책관 등이 자리했다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

양측은 인구구조 변화와 기후변화, 인공지능(AI) 대전환 등 공통 과제에 대응하기 위한 재정 정책 방향과 국가 중장기 전략 수립 방안에 대해 의견을 교환했다. 특히 성장 잠재력이 높은 분야에 대한 전략적 투자와 재정의 지속가능성을 동시에 확보하는 정책 경험을 공유했다.

재정과 미래전략 분야 협력을 확대하기 위해 양국 재정·기획 당국 간 고위급 정책대화를 신설하고 정례화하는 방안도 논의했다. 핀란드는 복지재정 효율화를 통해 지속 가능한 복지국가 모델을 구축해 온 국가로, 한국의 연금과 복지 재정 개혁 과정에서도 정책 교류의 접점이 클 것으로 기대된다.

기획처는 앞으로 주요국 정부와 국제기구를 대상으로 재정 협력 네트워크를 확대하고 핀란드를 포함한 국가들과 정책 협력 채널을 구축해 나갈 계획이다.

