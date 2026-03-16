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美국방 "이란 군사작전 임무 완료에 최대 6주 예상"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미 국방부가 대(對)이란 군사작전 임무를 완수하는 데 향후 4주에서 6주가량이 더 소요될 것으로 내다봤다. 

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 15일(현지시간) CBS '페이스 더 네이션'에 출연해 "토요일(14일) 기준으로 미 국방부는 이 미션을 완료하는 데 4~6주가 걸릴 것으로 믿고 있으며, 우리가 예정보다 앞서가고 있다"고 말했다.

다만 그는 전쟁이 언제 끝날지에 대한 최종 결정은 도널드 트럼프 대통령에게 달려 있다는 단서를 달았다. 해싯 위원장은 "이 상황이 끝나자마자 세계 경제가 매우 크고 긍정적인 충격을 받을 것으로 예상한다"며 낙관적인 전망을 내놓았다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원장 [사진=로이터 뉴스핌]

크리스 라이트 에너지부 장관 또한 이란의 군사력을 파괴하는 과정에서 몇 주간 유가 상승이 지속될 수 있음을 시사했다. 라이트 장관은 ABC '디스 위크'에서 "이번 갈등은 확실히 향후 몇 주 안에 끝날 것이며, 어쩌면 그보다 빠를 수도 있다"며 "그 이후에는 공급이 반등하고 가격이 하락하는 것을 보게 될 것"이라고 설명했다.

그는 행정부가 이번 전쟁으로 인해 미국인들이 겪는 '단기적 혼란'과 '약간의 가격 인상'을 인지하고 있다면서도, "이는 훨씬 더 나은 곳으로 가기 위해 통과해야 할 단기적인 고통"이라고 강조했다.

현재 이란이 전 세계 원유 물동량의 5분의 1이 지나는 호르무즈 해협을 압박하면서 브렌트유는 배럴당 100달러를 돌파한 상태다. 이에 대해 해싯 위원장은 미국의 막대한 국내 원유 생산량 덕분에 이란의 레버리지가 1970년대 오일 쇼크 당시보다 훨씬 약해졌다고 단언했다.

그는 이란 지도부를 향해 "그들은 미국 경제에 해를 끼쳐 트럼프 대통령을 물러나게 할 수 있다고 생각하는데, 이보다 더 어리석은 말은 없을 것"이라며 "우리에게는 아주 많은 양의 석유가 있다"고 일축했다.

이스라엘군 역시 이란의 미사일 생산 시설 등 군사 인프라를 파괴하기 위해 최소 3주간 대규모 공습 작전을 지속할 방침이라고 밝혔다. 

에피 데프린 이스라엘군 대변인은 이날 CNN과의 인터뷰에서 "우리 앞에는 아직 타격해야 할 수천 개의 목표물이 있다"며 강경한 작전 지속 의지를 피력했다.

그는 "미국 동맹들과의 조율하에 지금으로부터 약 3주 뒤인 유대교 명절 유월절(4월 초)까지의 작전 계획을 수립했으며, 그 이후로도 3주를 더 지속할 수 있는 심층적인 계획도 보유하고 있다"고 덧붙였다.

데프린 대변인은 작전 종료 시점과 관련해 "우리는 스톱워치나 시간표에 따라 움직이는 것이 아니라, 오직 우리의 목표를 달성하기 위해 움직인다"고 강조했다. 이는 특정 시한에 얽매이지 않고 이란의 군사적 위협을 완전히 뿌리 뽑을 때까지 공세를 멈추지 않겠다는 뜻으로 풀이된다.

미국 국방부 청사 '펜타곤(Pentagon)' [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com

 

 

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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