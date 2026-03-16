전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 중동

속보

더보기

"휴전 요청도, 협상 제안도 안 해"…이란, 대미 항전 의지 재확인

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국과의 휴전이나 협상 가능성을 일축하며 강경한 항전 의지를 재확인했다.

아라그치 장관은 15일(현지시간) 미국 CBS '페이스 더 네이션'과의 인터뷰에서 "우리는 휴전을 요청한 적도, 협상을 요구한 적도 없다"며 "미국이 이번 전쟁을 승리 없는 불법 전쟁으로 인식할 때까지 필요한 만큼 오랫동안 스스로를 방어할 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

특히 이번 인터뷰에서 아라그치 장관은 개전 전 미국 측에 제안했던 '60% 농축 우라늄' 카드가 더 이상 유효하지 않다는 입장을 분명히 했다.

진행자 마거릿 브레넌이 "미국의 공습 48시간 전, 440kg 분량의 농축 우라늄을 희석하는 방안을 트럼프 측에 직접 제안하지 않았느냐"고 묻자, 아라그치 장관은 "당시 협상 중이던 거래의 핵심 요소였으며, 실제 그럴 준비가 되어 있었다"고 시인했다.

그러나 그는 "지금도 그 우라늄을 포기할 의향이 있느냐"는 질문에는 "현재 테이블 위에는 아무것도 없다"고 선을 그었다. 과거의 제안은 이란의 비핵 의지를 증명하기 위한 파격적인 양보였음을 강조하며, 향후 협상 재개 시 무엇을 제안할지는 그때 가서 결정할 문제이지 당분간은 어떤 카드도 내놓지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.

현재 해당 농축 우라늄의 소재에 대해서는 "핵 시설이 공격을 받아 모든 것이 건물 잔해 아래에 파묻혀 있다"고 밝혔다. 국제원자력기구(IAEA)의 감독하에 회수할 가능성은 열어두면서도, "당분간 잔해 속에서 우라늄을 복구할 계획이나 프로그램이 전혀 없다"고 강조했다.

주변 걸프 국가들을 향한 드론 및 미사일 공격에 대해서는 해당 국가들이 미군에 기지를 제공했기 때문이라는 논리를 견지했다. 아라그치 장관은 "미군이 타국 영토와 영공을 이용해 우리를 공격하는데 가만히 있을 수는 없다"며, 최근 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트의 사례를 들어 이란의 대응이 정당한 방어권 행사임을 주장했다. 다만 민간 타격 의혹에 대해서는 미군의 자산과 군사 시설만을 표적으로 삼고 있다며 부인했다.

글로벌 에너지 핵심 통로인 호르무즈 해협과 관련해서는 선별적인 통제권을 과시했다. 아라그치 장관은 미국과 이스라엘 선박에는 해협을 폐쇄했으나, 안전 통행을 요청해 온 다른 국가들과는 협의를 진행 중이라고 밝혀 전략적 요충지를 활용한 외교적 압박 수위를 높였다.

wonjc6@newspim.com

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동