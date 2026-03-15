트럼프 "이란, 협상할 준비된 듯 하나 조건 만족스럽지 않아"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 14일 "이란이 분쟁(전쟁) 종식을 위한 협상에 나설 준비가 된 것으로 보이지만, (그들이 내건) 조건들이 아직 충분히 만족스럽지 않다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 NBC 뉴스와 가진 인터뷰에서 이같이 말했다.

그는 "미군의 공습으로 (이란의 핵심 석유수출 허브인) 하르그섬 대부분이 파괴됐다"며 "재미 삼아 몇 번 더 공격할 수도 있다"고 이란을 압박했다. 이어 "이란의 새 최고지도자(모즈타바 하메네이)가 사망했는 일각의 뉴스는 루머"라고 일축했다.

트럼프 대통령은 이날 앞서 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 호르무즈 해협의 통항을 보장하기 위해 동맹들에 군함 파견을 촉구했다. 그는 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들을 포함한 많은 나라가 미국과 협력해 해협을 안전하게 열어 놓기 위해 군함을 보내길 바란다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 한국과 중국, 프랑스, 일본, 영국 등 구체적인 국가명을 나열하며 동참하라는 압박 수위를 높였다. 트럼프 대통령은 "이러한 인위적인 제한 조치(이란의 호르무즈 해협 봉쇄)로 영향을 받고 있는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 및 기타 국가들이 이 지역에 군함을 파견해야 한다"며 "호르무즈 해협이 지도력을 완전히 상실한 국가(이란)에 의해 더 이상 위협 받아서는 안 된다"고 강조했다.

다국적군을 결성해 이란의 비대칭전술 카드인 '호르무즈 봉쇄'를 무력화시키겠다고 엄포를 놓으면서도 "이란이 협상에 나설 준비가 됐다"고 언급하는 것은 전형적인 화전양면술에 가깝다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

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