트럼프, 하르그섬 공습 후 "이란 완전 패배"…SNS로 거듭 여론전

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 13일(현지시간) 미군의 이란 원유 수출 거점 하르그섬 공습 이후 "이란이 완전히 패배했다"고 주장하며 대(對)이란 압박 메시지를 재차 내놨다.
AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜(Truth Social)에 "가짜 뉴스 매체들은 미군이 이란을 상대로 얼마나 성공적인 작전을 수행했는지 보도하기를 꺼린다"며 "이란은 완전히 패배했다"고 이같이 밝혔다.
이어 "이란은 이제 합의를 원하고 있다"면서도 "하지만 이는 내가 받아들일 만한 합의는 아니다"라고 덧붙였다.
이는 미국이 하르그섬 군사시설을 공격한 지 몇 시간 뒤 나온 발언으로, 여론전의 일환으로 해석된다.
앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 별도의 글에서 "하르그섬에 있는 모든 군사 목표물을 완전히 파괴했다"며 공습 영상을 공개하기도 했다.
다만 이날 공습으로 석유 시설 피해는 발생하지 않았다고 이란 파르스통신(Fars News Agency)은 전했다.
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