[美, 이란 공격] 미국인 27%만 공습 지지..."트럼프 군사력 너무 쉽게 사용"

공화당 지지자들도 "미군 피해·유가 상승하면 지지 철회"

[뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원=도널드 트럼프 미국 대통령 정부의 이란 공습에 대해 미국 성인 4명 중 1명만 지지하고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.

로이터 통신은 1일(현지시간) 입소스와의 공동 여론조사에서 응답자의 27%만이 최근 미국과 이스라엘의 이란 공습을 지지한다고 답했다고 보도했다. 반면 '지지하지 않는다'는 응답자는 43%였고, 29%는 답변을 유보했다.

이번 조사는 이란 공습이 시작된 지난달 28일부터 1일 사이에 온라인으로 진행됐으며 미국 성인 1,282명을 대상으로 실시했다. 표본 오차는 ±3%포인트다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 2월 28일 공개된 영상에서 미국의 대이란 "주요 전투 작전" 개시를 선포하며 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이번 조사에서 응답자의 56%는 트럼프 대통령이 군사력을 너무 쉽게 사용하는 경향이 있다고 평가했다. 민주당 지지자의 87%가 이러한 견해를 보였고 공화당 지지자의 23%, 무당파의 60%도 같은 입장을 나타냈다.

공화당 응답자 중에서는 55%가 공습을 지지했으나, 42%는 "미군 병력이 중동에서 사상자를 낼 경우" 이란 대응 캠페인에 대한 지지를 줄일 것이라고 답했다.

한편 트럼프 대통령의 직무 수행 지지율은 39%로, 2월 18~23일 실시된 로이터/입소스 조사보다 1%포인트 하락했다.

여론조사에서 미국인들의 최우선 관심사는 외교보다 경제 문제인 것으로 나타났다고 로이터 통신은 소개했다.

응답자의 45%는 미국 내 휘발유나 원유 가격이 상승할 경우 이란에 대한 군사 작전을 지지할 가능성이 낮아질 것이라고 답했다. 공화당 지지자 34%, 무당파 44%도 이같이 답했다.

국제 원유 시장에서 브렌트유 가격은 이날 장외 거래에서 10% 급등해 배럴당 약 80달러를 기록했다. 일부 분석가들은 최근 분쟁으로 인해 가격이 100달러까지 오를 수 있다고 전망했다.

kckim100@newspim.com