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트럼프 "이란, AI·가짜 뉴스로 허위 전투 과시".. 주류 언론 향해 '반역죄' 경고

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"이란 자폭 보트·링컨함 피격 모두 AI 조작"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 현재 진행 중인 대(對)이란 군사 작전과 관련해 "이란이 선전하는 모든 승리와 전과는 인공지능(AI)으로 조작된 가짜 뉴스"라며, 이를 보도하는 주류 언론을 향해 '반역죄(Treason)'까지 거론하며 맹비난을 쏟아냈다.

트럼프 대통령은 15일(현지시각) 자신의 소셜미디어 플랫폼인 '트루스소셜(Truth Social)'을 통해 이란의 미디어 조작과 이를 수용하는 미국 내 언론의 행태를 강력하게 비판하는 장문의 글을 게재했다.

그는 "이란은 군사적으로 무력하고 취약하지만, 매우 능숙하게 거짓 정보를 '가짜 뉴스' 미디어에 흘리고 있다"며 "이제는 AI가 그들의 허위정보 무기가 되어 사실상 매일 격파되고 있는 현실을 가리고 있다"고 주장했다.

"이란 자폭 보트·링컨함 피격 모두 AI 조작"

트럼프 대통령은 이란이 유포한 구체적인 군사적 위협 사례들을 하나하나 반박했다.

그는 "해상에서 여러 선박을 공격하는 가짜 '자폭 보트(Kamikaze Boats)' 영상은 실제 존재하지 않는 허위 정보이며, 패배한 군대가 강력한 척 연출한 것에 불과하다"고 지적했다.

또한 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했던 '미국 공군 급유기 5대 격추 및 손상' 주장에 대해서도 "모두 정상 운용 중이며, 단 한 대만 잠시 운항을 중단했을 뿐 곧 복귀할 예정"이라고 반박했다.

이어 "세계에서 가장 크고 위엄 있는 항공모함인 USS 에이브러햄 링컨(Abraham Lincoln)함이 불타고 있다는 영상 역시 이란이 가짜 뉴스 미디어와 협력해 만든 AI 조작물일 뿐, 실제로는 공격조차 받지 않았다"고 강조했다.

◆ 좌파 언론 향해 "반역죄 처벌" 초강경 발언…FCC 통한 압박 시사

트럼프 대통령의 분노는 조작된 영상을 보도하는 미국 내 주류 언론으로 향했다.

그는 "급진적 좌파 언론은 이 사실(AI 조작)을 충분히 알면서도 계속해서 거짓말을 보도하고 있다"며 "이러한 미디어 기관들은 거짓 정보를 퍼뜨린 데 대해 반역죄로 처벌해야 한다고 말할 수 있을 정도"라며 원색적인 비난을 쏟아냈다.

또한 현재 미국 연방통신위원회(FCC)의 동향을 언급하며 언론에 대한 직접적인 제재 가능성도 시사했다. 트럼프 대통령은 "브렌든 카(Brendan Carr) FCC 위원장이 이러한 부패하고 비애국적인 뉴스 조직들의 방송 면허를 검토하는 것을 보게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

그는 "이들 조직은 수십억 달러 규모의 공중파를 무료로 제공받으면서도 뉴스뿐 아니라 '레이트 나이트(Late Night)' 쇼 같은 프로그램에서 형편없는 시청률에도 거짓을 퍼뜨리고 있다"며 "내가 과거 예능 프로그램('The Apprentice')에서 했던 말처럼 그들은 절대 해고되지 않는다"고 조롱했다.

마지막으로 트럼프 대통령은 "이 때문에 그들(언론)의 지지율은 극히 낮으며, 나는 긍정적인 보도가 단 5%에 불과하더라도 대선에서 대승을 거둘 수 있다"며 지지자들의 결집을 호소했다.

트럼프 대통령이 트루스소셜에 3월 15일(현지시각) 올린 글 [사진=트루스소셜 트럼프 계정]

kwonjiun@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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