[종합] 트럼프 "이란, 협상할 준비된 듯 하나 조건 만족스럽지 않아"

트럼프, '이란 석유허브' 하르그섬에 "추가 공격 가할 수도"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 14일 "이란이 분쟁(전쟁) 종식을 위한 협상에 나설 준비가 된 것으로 보이지만, (그들이 내건) 조건들이 아직 충분히 만족스럽지 않다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 NBC 뉴스와 가진 인터뷰에서 이같이 말했다.

그는 "미군의 공습으로 (이란의 핵심 석유수출 허브인) 하르그섬 대부분이 파괴됐다"며 "재미 삼아 몇 번 더 공격할 수도 있다"고 이란을 압박했다. 이어 "이란의 새 최고지도자(모즈타바 하메네이)가 사망했는 일각의 뉴스는 루머"라고 일축했다.

트럼프 대통령은 이날 앞서 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 호르무즈 해협의 통항을 보장하기 위해 동맹들에 군함 파견을 촉구했다. 그는 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들을 포함한 많은 나라가 미국과 협력해 해협을 안전하게 열어 놓기 위해 군함을 보내길 바란다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 한국과 중국, 프랑스, 일본, 영국 등 구체적인 국가명을 나열하며 동참하라는 압박 수위를 높였다.

트럼프 대통령은 "이러한 인위적인 제한 조치(이란의 호르무즈 해협 봉쇄)로 영향을 받고 있는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 및 기타 국가들이 이 지역에 군함을 파견해야 한다"며 "호르무즈 해협이 지도력을 완전히 상실한 국가(이란)에 의해 더 이상 위협 받아서는 안 된다"고 강조했다.

다국적군을 결성해 이란의 비대칭전술 카드인 '호르무즈 봉쇄'를 무력화시키겠다고 엄포를 놓으면서도 "이란이 협상에 나설 준비가 됐다"고 언급하는 것은 전형적인 화전양면술에 가깝다.

이날 로이터는 사안에 정통한 소식통을 인용, 이란 전쟁 종식을 위한 중동 동맹국들의 외교적 협상 노력을 트럼프 행정부가 거부했다고 전했다.

전쟁이 발발하기 전 이란 핵협상의 중재를 맡았던 오만의 외교라인은 다시 소통 채널을 열려고 여러 차례 시도했지만, 백악관은 관심이 없다는 입장을 분명히 했다고 한다.

백악관 고위 관계자는 트럼프 대통령이 대화 개시를 위한 (중동 국가들의) 중재 노력들을 거부했다며 (미국은) 이란의 군사력을 더 약화시키기 위해 전쟁을 계속 진행하는 데 집중하고 있다고 밝혔다.

이란 역시 미국과 이스라엘의 공습이 끝날 때까지 (나아가 이란에 대한 이들의 공격이 재연되지 않을 것이라는 보장이 선행되기 전까지)는 어떠한 휴전 가능성도 거부하고 있다고 로이터는 전했다.

한편 튀르키예의 외무장관은 미국과 이란 간 갈등 완화를 위한 국제사회의 중재가 여전히 작동할 수 있다는 의견을 피력했다.

하칸 피단 튀르키예 외무장관은 현지시간 14일 AP통신과 단독 인터뷰에서 "이란이 핵 프로그램을 둘러싸고 미국과 활발한 협상을 진행하던 중 두 번째로 공격을 받았기 때문에 배신감을 느끼고 있다"면서도 "그들이 합리적인 비공식 물밑 외교에는 열려 있다고 생각한다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

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