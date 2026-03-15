광명시 '민생 경제 안정' 총력…중동발 유류 가격 상승 대비

박승원 시장 "안심하고 주유소를 이용할 수 있는 환경 조성에 시의 역량 집중"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 중동발 유류 가격 상승으로 시민들의 경제적 부담을 줄이기 위해 주유소 현장 점검과 상시 모니터링 체계를 가동하는 등 민생 경제 안정에 총력을 기울이겠다고 15일 밝혔다.

광명시 특별점검반이 관내 한 주유소에서 가격 표시 및 유통 질서 일제 점검을 실시하고 있다. [사진=광명시]

시는 지난 12일과 13일 기획조정실 직원 30명, 15개 조로 구성된 특별 점검반을 편성해 관내 주유소 27개소 전체를 대상으로 '석유류 가격 표시 및 유통 질서 일제 점검'을 전격 실시했다.

이번 점검은 유가 상승기에 편승한 불공정 행위를 사전에 차단하기 위해 추진했으며 ▲석유류 가격표시제 준수 여부 ▲게시 가격과 실제 판매가격의 일치 여부 ▲가격담합 등 불공정 거래 행위 등을 중점적으로 확인했다.

점검 과정에서 가격 표시 등 일부 미흡한 사항이 확인된 주유소에는 현장에서 바로 바로잡도록 안내했으며, 주유소 운영자들에게는 관련 법령을 준수하고 고유가로 부담을 겪는 시민들을 위해 합리적인 가격 책정에 협조해 줄 것을 당부했다.

시는 앞으로도 주유소를 대상으로 '민생 안정 모니터링 체계'를 강화해 고유가 상황에 능동적으로 대처할 방침이다.

현재 시는 소상공인, 기업, 소비자, 복지 등 시민 일상과 직결된 분야의 불편 사항을 신속히 접수하기 위해 '민생안정 전담 창구'를 운영 중이다.

특히 유가 상승에 따른 각종 에너지 민원과 주유소 가격 담합 등 불공정 거래에 대해서는 탄소중립과 에너지전환팀(02-2680-2879)에서 전담 상담을 진행하고 있다.

에너지전환팀은 정부의 석유최고가격제(13일 0시 기준 리터당 보통휘발유 1724원, 경유 1713원, 등유 1320원) 실시에 맞춰 상시 모니터링을 이어가며, 투명한 유통 환경 조성을 위해 주유소 업계와 지속적으로 협력할 계획이다.

박승원 광명시장은 "유가 불안정으로 민생 경제의 어려움이 큰 만큼 투명한 유통 질서를 확립하는 것이 행정의 중요한 역할"이라며 "앞으로도 현장 중심의 지속적인 점검과 관리를 통해 시민들이 안심하고 주유소를 이용할 수 있는 환경을 조성하는 데 시의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

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