'하드록의 전설' 딥퍼플, 4월 내한…16년 만에 공연

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하드록의 살아있는 역사이자 전설적인 영국 밴드 딥 퍼플(Deep Purple)이 다시 한번 한국 땅을 밟는다.

13일 공연 기획사 위얼라이브에 따르면, 딥 퍼플의 내한 공연은 오는 4월 18일 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 개최된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 영국 록밴드 딥퍼플. [사진=위얼라이브] 2026.03.13 alice09@newspim.com

2010년 이후 무려 16년 만에 단독 공연으로 한국을 찾는 딥 퍼플은 이안 길런(보컬), 로저 글로버(베이스), 이안 페이스(드럼) 등 클래식 라인업 멤버들을 주축으로 1968년 결성 이후 반세기가 넘는 시간 동안 록 음악의 상징으로 자리매김해왔다.

하드록의 황금기를 상징하는 명반 '딥 퍼플 인 록(Deep Purple in Rock)', '머신 헤드(Machine Head)'를 비롯 2024년에 발매한 정규 23집 '=1'까지 여전한 창작력을 과시한 딥 퍼플은 통산 1억 장 이상의 음반 판매량, 대중음악계에서 최고의 영예 중 하나로 꼽히는 '로큰롤 명예의 전당' 헌액 등 시대를 관통하며 그 영향력과 위상을 인정받고 있다.

전 세계 모든 기타리스트의 첫 번째 교본으로 꼽히는 '스모크 온 더 워터(Smoke on the Water)'의 압도적인 리프부터 '하이웨이 스타(Highway Star)', '솔저 오브 포춘(Soldier of Fortune)' 등 시대를 넘나들며 독보적인 음악적 유산을 남겼다.

딥 퍼플은 이번 내한 공연에서 시간이 흘러도 변치 않는 거장의 품격과 압도적인 사운드를 다시 한번 한국 팬들에게 각인시킬 예정이다.

하드록의 살아있는 신화를 직접 목격할 수 있는 단 한 번의 기회, 딥 퍼플의 단독 공연 티켓 예매는 팝뮤직 플랫폼 유얼라이브 선예매와 일반 예매로 나뉘어 진행된다.

유얼라이브 선예매는 오는 18일 낮 12시부터, 일반 예매는 19일 낮 12시부터 티켓링크에서 시작된다.

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